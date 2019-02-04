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《黑澀會》小貝貝「半年1通告賺5K」　被迫回南部當櫃姐　

記者許逸群／台北報導

曾風靡全台的《我愛黑澀會》出過不少明星，當然其中有許多在不同領域擁有好成績的女孩，不過也有不少仍在演藝圈打拚等待機會的美眉。現在28歲的李宇希近年在圈內逐漸打響知名度，但其實許多人並不知道，她當時也是名「黑澀會美眉」—小貝貝。

▲▼李宇希。（圖／星球娛樂提供）

▲李宇希是當年的「黑澀會美眉」小貝貝。（圖／星球娛樂提供）

女星李宇希出道多年時間，曾是綜藝節目《我愛黑澀會》的美眉固定班底，當時的暱稱為小貝貝。她在高中時因緣際會參加了《黑澀會》選秀節目，愛唱歌跳舞的她比賽常常得到不錯的成績，就讀表演科系的她離開節目後，仍然對演藝圈有憧憬不放棄，選擇隻身進入演藝圈闖蕩。

▲▼李宇希。（圖／星球娛樂提供）

▲李宇希剛出道時星途並不順遂。（圖／星球娛樂提供）

不過李宇希正式入行後卻相當不順遂。她沒有經紀公司的照料，也沒有固定的節目通告，只能偶爾上上節目，還曾經歷過半年只有1個通告、僅賺約5千元的收入。在不得已的情況下，她最後只能逼迫自己面對現實，回到南部家鄉去當櫃姐，領個1至2萬的固定薪水。

▲▼李宇希。（圖／星球娛樂提供）

▲李宇希曾一度回到南部工作兼職。（圖／星球娛樂提供）

李宇希因為父母離異，她後來回到南部後自己租房子，也因在南部開銷比較低，做了很多短期臨時工，舉凡端盤子與在服飾店當店員都嘗試過。不願放棄夢想的她，在去年因緣際會下獲得新的經紀公司栽培，她的老闆正是綜藝圈的大哥徐乃麟。

▲▼李宇希。（圖／星球娛樂提供）

▲李宇希近年的演藝活動越來越活躍。（圖／星球娛樂提供）

有了公司專門的培訓、專業的經紀人處理工作事物，讓李宇希再次對演藝圈燃起了希望。她現在在直播圈小有名氣，不僅每天開直播，還跨主持領域，也開始被各大節目看中，有懼高症的她甚至在節目中仍勇敢的挑戰完成，她說道：「為了夢想努力，吃再多苦我都願意！」

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關鍵字

黑澀會, 黑澀會美眉, 小貝貝, 李宇希

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