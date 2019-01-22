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誰打了文化部長一巴掌？　鄭惠中「女警歌手」起底

記者許逸群／台北報導

「誰打了文化部長一巴掌？」一場變質的「關懷演藝人員春節餐會」，大家散場時都在大家口裡討論的都是這個話題，究竟動手的鄭惠中到底是誰？她是名資深藝人（原藝名鄭心儀），在60、70年代走紅，晚間時常在各大飯店駐唱，白天則是在女義警隊處理行政，也因此被譽為「女警歌手」。

▲文化部長鄭麗君遭藝人鄭惠中呼巴掌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲文化部長鄭麗君（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

鄭惠中現年約67歲，曾在2006年受邀出席一一九消防節活動，杵著拐杖的她親獲當時的市長馬英九表揚。隨後眾人才曉得，原來她是多年前被譽為「女警歌手」的知名歌手「鄭心儀」，因多年前（約1984年）經歷車禍後行動不便，所以積極投入義消工作。

▲文化部長鄭麗君遭藝人鄭惠中呼巴掌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲鄭惠中呼文化部長鄭麗君巴掌。（圖／記者屠惠剛攝）

鄭惠中在40年前曾是中視簽約的歌手，身兼義警的她每日從早忙到晚但樂此不彼，隨後也拍過性感寫真集，還因此引起不小風波。雖然她之後歷經一場重大車禍，至今仍得依靠拐杖行走，不過她沒有自怨自艾，仍投入義消活動，盡自己一份心力。

孰料，鄭惠中今（22日）出席「關懷演藝人員春節餐會」，竟冷不防地賞了文化部長鄭麗君一巴掌，當場失控的表現嚇壞了眾人。她理直氣壯地說：「我只是賞她一巴掌而已，因為她推動廢除中正紀念堂，對很多人來講、對愛中華民國的人來講，都該賞她一巴掌！」如此激進的行為也讓眾人不解。

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鄭麗君, 文化部長, 鄭惠中

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