白安獲讚「吃CD長大的仙女」　音樂分享會塞滿200歌名！

記者關韶文／台北報導

「創作精靈」白安攜新專輯《1990s》回歸樂壇，久等她四年的歌迷，以實際行動力挺，除了在銷售、數位榜單上衝出好成績，日前在陽明山、上海舉辦音樂會歌迷擠爆現場一解想念，美聲也獲粉絲「吃CD長大的仙女」封號。

為滿足歌迷的殷殷期盼，白安繼續帶著《1990s》到各城市和大家見面，「白安1990s-我們的時代專輯分享會」分享創作故事，18日來到誠品書店敦南店，重新設計了編製，加入了鼓手，並自彈自唱了《讓我逃離平庸的生活》、《離開後》、《我們的時代》、《光之街》、《鑽石》、《是什麽讓我遇見這樣的你》等歌，用最純粹的方式傳遞最樸實的音樂能量，與現場200名歌迷度過週末夜，讓時間凝結在這美好的一刻。

▲▼白安舉辦音樂分享會。（圖／相信音樂提供）

分享會一開始，她演唱首支主打歌《讓我逃離平庸的生活》，專輯發行至今已一個月，首波《讓我逃離平庸的生活》MV在網路點擊次數破420萬，歌迷琅琅上口，全場大合唱，接著白安繼續分享新歌《離開後》、《我們的時代》，透過白安的歌聲，分享她四年精心打造的完美聽覺精品，她說：「這張做蠻久的時間，前陣子才算過2012年年底發第一張，我21歲，去年2018發第三張，這張專輯花4年時間創作，我應該是史上動作最慢的歌手。」

白安有所感觸地說，在外似平順的生活，她也遇過低潮、痛恨自己的時候，「這四年過程尋找自己的過程中，必須說我還是很開心，在這過程中寫了100天日記，想要自己製作自己專輯，我在尋找一種方式，可以聽到我四年的生活，想說的每首故事」