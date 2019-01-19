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遭酸「阿金演直樹」！王大陸拚完「學霸級數學題」：不想讓大家失望

記者林映妤／台北報導

王大陸演出《惡作劇之吻》電影版《一吻定情》江直樹一角，「徐太宇」形象180度大翻轉，卻總被網友狂虧「阿金演直樹」，其實他試鏡時是過關斬將才獲得這個角色，為了讓觀眾能夠信服，他不僅練習解高難度數學習題、練字、學打網球，甚至還學手工，下了不少苦心。

▲▼陳玉珊執導《一吻定情》王大陸、林允。（圖／車庫娛樂提供）

▲王大陸演江直樹希望獲得大家認同。（圖／車庫娛樂提供）

其實導演陳玉珊選角時，試鏡了許多高冷型小生男星，但始終覺得都不是江直樹的樣子，直到女主角林允與對手演員開始試戲，王大陸在「湘琴」林允面前一站，陳玉珊與製作團隊對王大陸的固有印象才打破，「發現原來他可以是江直樹，他可以演繹這樣一個高冷的天才！」

▲▼陳玉珊執導《一吻定情》王大陸、林允。（圖／車庫娛樂提供）

▲▼《一吻定情》王大陸飾演能動能靜的高冷天才。（圖／車庫娛樂提供）

▲▼陳玉珊執導《一吻定情》王大陸、林允。（圖／車庫娛樂提供）

做為萬人迷，江直樹這個角色不僅要數學第一，得能動能靜才是男神。王大陸為此提前做了不少準備，看原版漫畫、天才電影，還學會了學霸級高等數學題，本來運動神經就很好的他，這回不打籃球改打網球，學了划船、做各式手工活，江直樹擅長的事，王大陸通通學了一遍，最後都做到了導演心中直樹該有的樣子。王大陸坦言，「每一場戲對我來說都很重要，要盡百分之百的努力把江直樹演好，不想讓大家失望。」

為了呈現《一吻定情》直樹與湘琴甜蜜的校園愛情，陳玉珊也依循了原著的清新氣息，特別請來AKB48的設計師來設計制服，展現日系學院風格。當王大陸穿上江直樹的服裝時，陳玉珊也十分滿意：「真的很有江直樹的fu！」《一吻定情》2月14日情人節上映。

▲▼陳玉珊執導《一吻定情》王大陸、林允。（圖／車庫娛樂提供）

▲▼王大陸為了飾演江直樹下了許多苦心。（圖／車庫娛樂提供）

▲▼陳玉珊執導《一吻定情》王大陸、林允。（圖／車庫娛樂提供）

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關鍵字

一吻定情, 王大陸, 林允, 陳玉珊

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