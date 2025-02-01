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英文爛出國超糗！他過海關被問「住哪？」　回答害劉在錫笑到噴淚


記者劉宛欣／綜合報導

出國旅遊是許多人解放壓力、轉換心情的首選，然而身在國外因為語言不通，不免會產生誤會，甚至衍生出爆笑的趣事，這也都是旅行回憶的一部分。先前，劉在錫、柳承龍、陳善圭、李東輝因節目聚在一起時，就各自分享了出國時發生的尷尬窘況，讓觀眾看了捧腹大笑。

劉在錫分享自己的經紀人，第一次出國是跟著他到海外跑行程，怎料經紀人首次出國因為太過興奮，加上受到了文化衝擊，竟然在日本街頭吐出來，嚇壞了劉在錫。此外，經紀人由於是首次出國，所以也是第一次搭飛機，在填寫入境申報表格時，因為英文不好，竟然在「Family Name」（姓氏）那格將所有家人的名字填了上去，分享的瞬間讓全場笑到難以控制。

▲藝人出國語言不通爆笑事蹟。（圖／翻攝YouTube／뜬뜬 DdeunDdeun）

▲劉在錫經紀人首次出國，把全家名字都寫道入境卡上。（圖／翻攝YouTube／뜬뜬 DdeunDdeun）

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劉在錫邊笑邊繼續訴說當時狀況，他強調「這是真的」，當時他看經紀人在旁邊寫了很久，一看才知道經紀人把爸爸、媽媽名字都寫了上去，甚至詢問劉在錫「哥，格子不夠寫怎麼辦？」讓他印象相當深刻。

▲藝人出國語言不通爆笑事蹟。（圖／翻攝YouTube／뜬뜬 DdeunDdeun）

▲經紀人還問寫不夠怎麼辦。（圖／翻攝YouTube／뜬뜬 DdeunDdeun）

陳善圭則分享了前往蒙古旅遊的爆笑事蹟，他透露當地相當喜歡韓流文化，也有許多韓國遊客，因此在過海關時，他本來已經準備好用英文對答，怎料當下海關卻用韓文詢問「住宿在哪？」讓他驚訝之餘，瞬間忘掉了事先準備好的英文，只好用韓文加上手勢說「每．天．換．地．方」（옮겨다녀요），一旁的同行好友瞬間笑翻。

▲藝人出國語言不通爆笑事蹟。（圖／翻攝YouTube／뜬뜬 DdeunDdeun）

▲陳善圭被海關突如其來的韓文嚇得忘了英文怎麼說。（圖／翻攝YouTube／뜬뜬 DdeunDdeun）

好友看到陳善圭出糗，心想「我不可以那樣」，怎料，好友也在聽到海關脫口韓文問「住宿？」後，緊張到忘了該說什麼，只好學陳善圭，但更爆笑的是，他是用手勢畫出了七個地點，一邊說出「蒙古包、蒙古包、蒙古包...」（게르、게르、게르...）。

▲藝人出國語言不通爆笑事蹟。（圖／翻攝YouTube／뜬뜬 DdeunDdeun）

▲同行好友也出糗。（圖／翻攝YouTube／뜬뜬 DdeunDdeun）

李東輝見狀也貢獻了自己到美國，過海關時發生的事。他透露當時海關問他職業是什麼，得知他是藝人後，又追問「那你很有名嗎？」他則趕緊解釋「沒有」，海關接下來問他是Actor（演員）還是Singer（歌手），他卻聽成「那你會唱歌嗎？」因而反問「Now?」接著當場唱起了英文歌，而且還唱了一大段，讓海關當場無言到笑出來，沒有繼續為難他，讓他通過了審查。

▲藝人出國語言不通爆笑事蹟。（圖／翻攝YouTube／뜬뜬 DdeunDdeun）

▲藝人出國語言不通爆笑事蹟。（圖／翻攝YouTube／뜬뜬 DdeunDdeun）

▲李東輝唱歌給海關聽。（圖／翻攝YouTube／뜬뜬 DdeunDdeun）

柳承龍雖然沒有發生語言不通的糗事，但他也分享了先前飛往美國時碰上的尷尬情況。他某次搭機前往美國時，一上機就發現自己的位子被其他人坐了，一問之下才知道原來對方與同行家人被拆開劃位，便詢問他能否換位子，他雖然還是想坐窗邊，但考慮到對方狀況還是同意了。

▲藝人出國語言不通爆笑事蹟。（圖／翻攝YouTube／뜬뜬 DdeunDdeun）

▲柳承龍分享在機上的趣事。（圖／翻攝YouTube／뜬뜬 DdeunDdeun）

柳承龍換到新的位子後坐下，一坐下，身旁坐在窗邊一名戴著鴨舌帽與口罩的女子突然受到驚嚇後站起，火速將帽子與口罩脫下向他鞠躬打招呼，一看才發現是少女時代成員Sunny，兩人雖然是演藝圈前後輩，在機上卻是初次見面，兩人就這樣坐在一起度過了史上最尷尬的14個小時，睡覺、吃飯時都要尷尬地打個招呼，簡直是不自在的極致。

▲藝人出國語言不通爆笑事蹟。（圖／翻攝YouTube／뜬뜬 DdeunDdeun）

▲坐在柳承龍旁邊的是Sunny。（圖／翻攝YouTube／뜬뜬 DdeunDdeun）

一旁劉在錫笑到險些暈厥，直呼「Sunny該有多不自在啊！」柳承龍也無奈表示「我也因為她應該很不自在，所以覺得很抱歉，而且她又是很有禮貌的孩子」，陳善圭、李東輝也表示光想覺得非常尷尬。

英文爛出國超糗！　他過海關被問「住哪？」回答害劉在錫笑到噴淚

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