《請回答1988》10年了！　朴寶劍、柳俊烈等5主角「咖位全升級」近況曝

記者劉宛欣／綜合報導

南韓經典戲劇《請回答1988》在2015年底播岀，至今已經即將滿10周年，該作是繼《請回答1997》、《請回答1994》後推出的續作，至今仍是許多人心目的療癒神作。作品捧紅朴寶劍、柳俊烈、惠利、李東輝、高庚杓等主演，5人都陸續成為獨挑大樑的主演級演員，且演技也都頗受肯定，以下便盤點5位演員的發展現況，讓廣大劇迷一起回味！

▲《請回答1988》。（圖／翻攝自劇照）

李惠利

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李惠利是人氣二代女團Girl's Day出身，出道一兩年後便開始涉足戲劇圈，出演《美味人生》、《善巖女高偵探團》等作品配角，直到2015年在《請回答1988》中，首次擔起了第一女主角，由於是偶像出身，選角剛開始出爐時，並不被看好，所幸作品播出後，她靠著可愛、真誠、觸動人心的生活演技，證明了自身的實力。

▲李惠利。（圖／翻攝自李惠利IG）

李惠利在出演《請回答1988》以後，正式打開了女主角之路，10年以來推出的作品包含《戲子》、《Two Cops》、《我的室友是九尾狐》、《花開時想月》、《以一當百執事》等，演技也越來越進步。

值得一提的是，李惠利透過此作與大8歲的柳俊烈結緣，兩人的感情沒能在劇中獲得圓滿結局，戲外卻是發展成戀人關係，認愛以後也時常大方提及彼此，小倆口穩定交往了8年之久，直到在2023年11月才宣告分手，讓許多喜愛這對情侶檔的粉絲感到惋惜。

朴寶劍

朴寶劍最早在2011年出道，相繼出演與客串不少作品，其中《記得你》中的有著「反轉」的反派演技相當精湛，加上他又擁有高顏值臉蛋，讓他開始累積起人氣，直到《請回答1988》中飾演了崔澤一角，讓他正式站上了第一波的事業巔峰，劇播出後成為廣告新寵兒，劇約也收到手軟，隔年推出的古裝劇《雲畫的月光》更是讓他人氣再上一層樓。

▲朴寶劍。（圖／翻攝自朴寶劍IG）

《雲畫的月光》結束後，朴寶劍並沒有急著接演作品，時隔兩年才與影后宋慧喬合作《男朋友》，接著就是2020年的《青春紀錄》，作品推出的數量比起同年齡層的演員們而言相當稀少，但也能看出他對於選擇作品相當謹慎。接下來2025年他與好友IU合作的《您辛苦了》級將推出，讓廣大粉絲非常期待。

柳俊烈

柳俊烈出演《請回答1988》後，人氣的差異可說是一眾主演中最多的，2012年出道的他，並沒有優秀的外貌，零散出演了幾部小規模的電影，直到2015年才在電視劇《製作人》中軋上了一角，但也並沒有太大討論度，怎料，同年年底馬上就因為《請回答1988》中傲嬌又深情，與李惠利飾演的德善相愛相殺的正煥（正八）一角，迅速擄獲全亞洲劇迷的心，成為「醜帥」代表，還衍生出了網路流行語「反老柳」（어남류），意思是「反正老公是柳俊烈」。

▲柳俊烈。（圖／翻攝自柳俊烈IG）

戲裡雖然沒能與女主角德善圓滿，戲外的柳俊烈卻成了贏家，與李惠利成了真戀人，兩人穩定交往直到2023年11月才分手，讓廣大CP粉心碎不已，卻也還是祝福兩人各自幸福。他在2024年初就被拍到與人氣女演員韓韶禧同遊夏威夷，兩人隨後認愛，之後卻因為李惠利、韓韶禧兩個前後任在網路上隔空交戰，使他被質疑疑似「無縫接軌」、「換乘戀愛」，被貼上渣男標籤，形象大大受損，他與韓的戀情也在認愛14天後就因扛不住輿論壓力而宣告終結。

感情世界雖不如意，但柳俊烈在2023年底靠著電影《晝盲神探》獲得百想藝術大獎的影帝，打敗了宋康昊、朴海日等資深前輩，實力受到肯定，除了這部作品以來，他所出演的作品《外星+人2》、《外星+人1》、《我只是個計程車司機》、《沉默的目擊者》、《小森林》、《信徒》、《錢力遊戲》也都獲得高口碑，可稱得上是產量與品質堅固的演員。

李東輝

李東輝在2013年出道，奮鬥了2年後爭取到了《請回答1988》出演機會，在劇中飾演教務主任的兒子劉東龍，自然又爆笑的演技一下子就抓住了觀眾的心，該劇結束以後，他憑藉著私下的獨特時尚感，成為各大時尚品牌、活動的寵兒，電視劇方面則是推出了《很便宜，千里馬超市》、《搜查班長1958》、《地下菁英》等。

▲李東輝。（圖／翻攝自李東輝IG）

李東輝算是《請回答1988》五人幫裡，最深耕電影圈的演員，比起電視劇，他近10年出演的電影數量眾多，且有許多叫好又叫座的大片，例如《辣手警探》、《愛上變身情人》、《下女的誘惑》、《機密同盟》、《雞不可失》、《極限逃生》、《嬰兒轉運站》、《犯罪都市4》等等，一排列下來全是超賣座電影。

除了演技領域，李東輝近幾年也頻繁出演綜藝，還成為國民MC劉在錫的子弟兵之一，其中在《玩什麼好呢》與金正民、Simon D、李東輝、李相二等組成美聲男團「MSG Wannabe」，歌曲登上音源榜前10名，展現了超強的唱功，另一方面，他近兩年也頻繁出現在劉在錫網路節目《藉口GO》（又譯《只是藉口》），甚至在2024年《藉口GO》年末頒獎典禮上，拿下了「最優秀獎」，成了唱歌、演技、綜藝能力都受到肯定的全方位藝人。

高庚杓

高庚杓早期透過情境喜劇《馬鈴薯星2013QR3》獲得不少人氣，劇中與徐睿知的「真實兄妹鬥嘴」名場面，至今仍是許多觀眾心中的經典。在出演《請回答1988》後，一躍成為主演級，每年都固定推出新作，也還是會抽空客串、擔任配角，作品包含《嫉妒的化身》、《芝加哥打字機》、《Cross》、《私生活》、《D.P：逃兵追緝令》、《月水金火木土》，角色類型相當多元，不管是愛情劇、懸疑劇、歷史劇、犯罪等都能完美消化。

▲高庚杓。（圖／翻攝自高庚杓IG）



事實上，高庚杓過去也曾有過黑歷史，他在2014年底於Facebook發文：「想到李順載老師曾說過，我們國家電影節沒有意義，有些獎項透過不明確的基準來決定，直到今天才了解到了這句話的含義。」接著在留言處暗示是在講朴有天，當時朴有天憑藉電影《海霧》獲青龍獎新人獎、百想藝術大賞新人獎，當時朴有天聲勢如日中天，擁有廣大忠實粉絲之外，也因紮實演技而有著相當高的國民好感度，因此這番言論也讓高庚杓在各大社群迅速被炎上。

這件事曾經一度險些毀了高庚杓的事業，甚至在他出演《請回答1988》時，被網友挖出，不少人甚至提出抵制，所幸後續作品口碑夠好，才壓過了這些負面聲浪，之後不到半年，朴有天就爆出性侵事件（最終被判賠5600萬韓元，約為126萬台幣），以及幾年後的染毒風波，形象跌落谷底，目前已經徹底消失在演藝圈，對比當年事件與兩人目前景況，可說是不勝唏噓。