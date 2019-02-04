《如懿傳》她藏手機！ 古裝劇「跨時代」10穿幫鏡頭被抓包

記者潘慧中／綜合報導

從經典的《後宮甄嬛傳》到2018年熱播的《延禧攻略》、《如懿傳》，古裝劇的製作過程越來越精緻細膩，連服裝和道具都非常考究，讓觀眾出現宛如重回古代的錯覺，但拍攝難免忙中出錯，比方說，曾有眼尖網友揪出《如懿傳》其中一幕戲裡，「抽取式衛生紙」意外入鏡在霍建華身後，讓觀眾一秒出戲。

《後宮甄嬛傳》2011年開播，在爭名奪利的後宮裡，隨之而來的矛盾與鬥爭讓觀眾百看不厭，卻也因此被不少眼尖網友揪出不對勁的地方，有一幕甄嬛去慎刑司探望關押在此的槿汐，牆壁卻出現了裝電燈開關盒的電線槽，不只這樣，其中一幕公公在講話的時候，斜後方似乎有觀光景點的指示牌入鏡，瞬間有種時空錯亂的感覺。

▲▼《後宮甄嬛傳》被網友抓包穿幫畫面。（圖／翻攝自微博）



孫儷在《羋月傳》飾演羋月，從年輕少女一路演到掌權太后，演技有極大考驗，但描述戰國時代的劇情拍攝勢必得多花費心思，團隊已經盡量避免穿幫，仍被許多眼尖網友發現「不合理」畫面，比方說羋姝大婚時，轎子前方竟然有放名牌運動鞋，當時被虧「嫁妝」也太貴重，此外，有一幕南后與魏美人同框聊天時，鏡頭剛好帶到兩名宮女竊竊私語，其中一名宮女卻不小心露出「跨時代」的手錶，讓網友看傻眼。

▲▼《羋月傳》被網友抓包穿幫畫面。（圖／翻攝自微博、YouTube）



《楚喬傳》由趙麗穎主演，一度創下電視台該時段2年來新高，卻被眼尖網友發現似乎有穿幫片段，竇驍飾演的燕北世子「燕洵」登場的其中一幕，正在和皇上對話的過程中，身後一名臨時演員似乎沒留意到鏡頭會拍到自己，大剌剌地伸手從古裝衣服中拿出手機來滑。另外，楚喬為了讓宇文玥能收她為侍寢婢女， 在青山院跪了好長時間， 網友卻注意到她眼睛裡映出的工作人員和遮光板。

▲▼《楚喬傳》被網友抓包穿幫畫面。（圖／愛奇藝、翻攝自微博）



《如懿傳》靠著主角們的精湛演技顛覆一開始的負評，但其實從開播以來就被抓包不少BUG，舉例來說，有一幕皇上與眾嬪妃用膳時，當時嬪妃們的嬉笑怒罵與妖嬈姿態都吸引著我們，卻鮮少人注意到舒貴人似乎在玩手機，可能是發現不妥，她急忙將手機藏到屁股後方，工作人員卻不小心讓它入鏡了。此外，其中一幕霍建華、周迅同桌用餐時，被網友發現他後方的桌子上，擺了一個方形物體，仔細一看竟然是包衛生紙，笑翻大票網友：「是在演穿越劇嗎？」

▲▼《如懿傳》被網友抓包穿幫畫面。（圖／翻攝自微博）



《延禧攻略》可說是2018年討論度最高的古裝劇，無論是演員或造型都掀起熱潮，引發高度關注的同時，難免被揪出穿幫破綻，有網友發現在荔枝宴上，當大家都在看嘉嬪等人宮鬥時，皇后身後似乎出現了一個藍色塑膠凳，被網友們笑說：「皇后也得跟著坐塑膠椅啊！」另外，乾隆和太監說話時，桌子下方好像放了一台智慧型手機忘了收走，讓觀眾哭笑不得。

▲▼《延禧攻略》被網友抓包穿幫畫面。（圖／翻攝自微博）

