ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「懷孕服毒」救如懿！ 8宮鬥暖角是「紫禁城唯一能信的人」

記者潘慧中／綜合報導

2018年播出的《延禧攻略》在網路上掀起超高聲量，宮鬥劇熱潮也因此捲土重來，細數《後宮甄嬛傳》、《延禧攻略》、《如懿傳》3部近年經典宮鬥劇中，當然不乏明爭暗鬥的嬪妃，但暖心配角的存在感也不算低，無論是暗地幫忙、或是直接表態力挺主角的舉動，都能讓網友感受到人性仍是有值得相信的光明面。

《後宮甄嬛傳》的沈眉莊從小和甄嬛玩在一塊，長大後共侍一夫，卻從未陷害閨蜜，對方生下朧月出宮後，她義無反顧替嬛兒照顧小朋友，她沒有把智慧和手腕用於爭寵鬥爭，反而是想盡辦法出宮趕赴凌雲峰，親眼見見好姐妹是否安好，這才是最難能可貴之處。

▲沈眉莊和甄嬛從小就是好姐妹。（圖／翻攝自微博／斕曦）

《後宮甄嬛傳》的溫太醫妙手仁心，卻沒有誤入歧途，也沒有屈於惡勢力之下，用高明醫術深情守護甄嬛，完美呈現女性觀眾最推崇的暖男形象，一度被不少女網友評選為「最值得愛的男人」，只要有他出現的戲份都讓人倍感溫暖，播畢後甚至有「嫁人就要嫁給溫太醫」的有趣說法。

▲溫太醫用高超醫術守護甄嬛。(圖／翻攝自微博)

《延禧攻略》的明玉初期人設的確不太討喜，但為了替富察皇后報仇，她毅然成為魏瓔珞的貼身宮女，一起並肩作戰，瓔珞失寵時，儘管受到欺凌輕視，她回宮也不多語，最後為了不讓瓔珞操心，甚至結束自己的生命，前半生對皇后忠心耿耿，後半生百般維護瓔珞，即使付出代價也不足惜的舉動，讓觀眾不禁動容。

▲明玉後來成為瓔珞的貼身宮女。（圖／翻攝自微博／于正1978）

《延禧攻略》的富察容音溫婉嫻熟，對待僕人毫不跋扈不講理，遇到古靈精怪的魏瓔珞，不但把對方從繡坊招攬到長春宮，私底下不斷提醒對方放下仇恨、甚至親自教導對方讀書寫字，每當瓔珞犯錯，除了循循善誘，她也多次在皇上面前維護對方，讓失去姊姊、沒有爸爸支持的瓔珞感受到有如家人的溫暖。

▲皇后和瓔珞在劇中有「令后CP」之稱。（圖／翻攝自微博／延禧攻略）

《延禧攻略》的富察傅恆是皇上的御前侍衛，初期藉職務之變保護魏瓔珞，無疑是對方的一大後盾，儘管最後無緣配對，心中始終掛念著瓔珞，到後期得知女方中了劇毒，遠在緬甸打仗的他，拚了命採摘解毒藥草，卻因此不幸喪命，儘管如此，臨死前仍不忘託付海蘭察轉告一句話，「這輩子我守著妳，已經守夠了，下輩子可不可以換妳守著我？」刻骨銘心的情誼讓人為之動容。

▲傅恆和魏瓔珞有過一段情。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

《如懿傳》的海蘭和如懿一生交好，為了救冷宮裡面的好姐妹，不只自願服毒重啟皇嗣謀害一案，她還幫忙照顧對方的家人，積蓄基本上全給閨蜜的娘家。在對方的提醒下，她體認到唯有變強才能在後宮裡面生存，但可貴的是，之所以黑化全是為了保護好姐妹、對付欺負閨蜜的壞人。

▲海蘭和如懿姐妹情深。（圖／翻攝自微博／如懿傳）

《如懿傳》惢心是如懿的貼身宮女，溫柔體貼、不多嘴批評、善良忠心也相當聰明有分寸，儘管遭同僚阿箬欺壓，仍未背叛主子，反而默默多次救主，其中一次嘉妃陷害如懿與他人有奸情，主子被打入冷宮，慎刑司嚴刑拷打她試圖逼供，但就算失去一條腿，她依然忠心耿耿，主僕挺過各種難關，革命情感令人稱羨。

▲惢心是如懿的貼身宮女。（圖／翻攝自微博／如懿傳）

《如懿傳》凌雲徹是冷宮侍衛，除了幫如懿用手工換到勉強能吃的飯菜，甚至多次拯救如懿與惢心的性命，專心守護主子的安危，後來不幸遭誣陷和對方有私情，被關進慎刑司，受盡折磨仍毫無怨言，甚至犧牲生命換得女方的平安，在後宮中，如此人物的存在讓網友暖心又心疼。

▲凌雲徹和如懿的主僕情誼實屬可貴。（圖／翻攝自微博／愛桐思言）

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

推薦閱讀

「懷孕服毒」救如懿！ 8宮鬥暖角是「紫禁城唯一能信的人」

楊丞琳戀愛有但書：能接受小鬼才交往　5對昔日情侶同台盤點

空姐掩面哭泣「你都從下面摸上來了」　庹宗華爆搭機吐口水、討酒喝

「阿信和Jolin是真的嗎？」　五月天錄影罕見正面解答！

6歲許老三暴風抽高「超過媽胸部」　小S全家福曝長腿神基因！

妹求救「請幫幫我哥」　勝利神隱5天謝罪：盼受害者早日恢復

飛飛笑著「轉頭告狀」報仇成功！　范范一臉無奈…黑人：不小心的

海蘭一生注定❤姐姐　《如懿傳》8位「心」字婢女早暗示主子命運

孫其君劈完郭雪芙「談判正宮」！分手場面曝光　她低頭懇求還想在一起

理科太太「嚴格禁止」對兒子說這2字！　蔡康永感動：我要把妳寫進書裡

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

空姐掩面哭泣「你都從下面摸上來了」　庹宗華爆搭機吐口水、討酒喝

「阿信和Jolin是真的嗎？」　五月天錄影罕見正面解答！

6歲許老三暴風抽高「超過媽胸部」　小S全家福曝長腿神基因！

妹求救「請幫幫我哥」　勝利神隱5天謝罪：盼受害者早日恢復

飛飛笑著「轉頭告狀」報仇成功！　范范一臉無奈…黑人：不小心的

海蘭一生注定❤姐姐　《如懿傳》8位「心」字婢女早暗示主子命運

孫其君劈完郭雪芙「談判正宮」！分手場面曝光　她低頭懇求還想在一起

理科太太「嚴格禁止」對兒子說這2字！　蔡康永感動：我要把妳寫進書裡

等10年再度爆紅⋯　《Sky Castle》金珠英淚崩：我都一樣用心

楊丞琳戀愛有但書：能接受小鬼才交往　5對昔日情侶同台盤點

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

延禧攻略, 如懿傳, 後宮甄嬛傳

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 到南韓當練習生有多難？　專業人士嘆：「態度」是最大問題
  2. 「懷孕服毒」救如懿！ 8宮鬥暖角是「紫禁城唯一能信的人」
  3. 獨家／《頭文字D》續集停拍！導演麥兆輝證實「技術是關鍵」
  4. 測驗／五迷限定！必知五月天10件事　第1點超多人錯
  5. 測驗／韓娛八卦王！　挑戰2018年腦海中的橡皮擦！　
  6. 專訪／對手完事先問「會不會痛？」　本庄鈴：當AV女優舒服多了！
  7. 錢柏渝轉醫職　出道14年「從不想當藝人」
  8. 野生「台劇男神」現北捷翹腳戴帽！　網友一看暴動求偶遇
  9. 痛苦遺憾都會過去，NU'EST的奇蹟才正要開始
  10. 妹求救「請幫幫我哥」　勝利神隱5天謝罪：盼受害者早日恢復

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366