「懷孕服毒」救如懿！ 8宮鬥暖角是「紫禁城唯一能信的人」

記者潘慧中／綜合報導

2018年播出的《延禧攻略》在網路上掀起超高聲量，宮鬥劇熱潮也因此捲土重來，細數《後宮甄嬛傳》、《延禧攻略》、《如懿傳》3部近年經典宮鬥劇中，當然不乏明爭暗鬥的嬪妃，但暖心配角的存在感也不算低，無論是暗地幫忙、或是直接表態力挺主角的舉動，都能讓網友感受到人性仍是有值得相信的光明面。

《後宮甄嬛傳》的沈眉莊從小和甄嬛玩在一塊，長大後共侍一夫，卻從未陷害閨蜜，對方生下朧月出宮後，她義無反顧替嬛兒照顧小朋友，她沒有把智慧和手腕用於爭寵鬥爭，反而是想盡辦法出宮趕赴凌雲峰，親眼見見好姐妹是否安好，這才是最難能可貴之處。

▲沈眉莊和甄嬛從小就是好姐妹。（圖／翻攝自微博／斕曦）



《後宮甄嬛傳》的溫太醫妙手仁心，卻沒有誤入歧途，也沒有屈於惡勢力之下，用高明醫術深情守護甄嬛，完美呈現女性觀眾最推崇的暖男形象，一度被不少女網友評選為「最值得愛的男人」，只要有他出現的戲份都讓人倍感溫暖，播畢後甚至有「嫁人就要嫁給溫太醫」的有趣說法。

▲溫太醫用高超醫術守護甄嬛。(圖／翻攝自微博)



《延禧攻略》的明玉初期人設的確不太討喜，但為了替富察皇后報仇，她毅然成為魏瓔珞的貼身宮女，一起並肩作戰，瓔珞失寵時，儘管受到欺凌輕視，她回宮也不多語，最後為了不讓瓔珞操心，甚至結束自己的生命，前半生對皇后忠心耿耿，後半生百般維護瓔珞，即使付出代價也不足惜的舉動，讓觀眾不禁動容。

▲明玉後來成為瓔珞的貼身宮女。（圖／翻攝自微博／于正1978）



《延禧攻略》的富察容音溫婉嫻熟，對待僕人毫不跋扈不講理，遇到古靈精怪的魏瓔珞，不但把對方從繡坊招攬到長春宮，私底下不斷提醒對方放下仇恨、甚至親自教導對方讀書寫字，每當瓔珞犯錯，除了循循善誘，她也多次在皇上面前維護對方，讓失去姊姊、沒有爸爸支持的瓔珞感受到有如家人的溫暖。

▲皇后和瓔珞在劇中有「令后CP」之稱。（圖／翻攝自微博／延禧攻略）



《延禧攻略》的富察傅恆是皇上的御前侍衛，初期藉職務之變保護魏瓔珞，無疑是對方的一大後盾，儘管最後無緣配對，心中始終掛念著瓔珞，到後期得知女方中了劇毒，遠在緬甸打仗的他，拚了命採摘解毒藥草，卻因此不幸喪命，儘管如此，臨死前仍不忘託付海蘭察轉告一句話，「這輩子我守著妳，已經守夠了，下輩子可不可以換妳守著我？」刻骨銘心的情誼讓人為之動容。

▲傅恆和魏瓔珞有過一段情。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）



《如懿傳》的海蘭和如懿一生交好，為了救冷宮裡面的好姐妹，不只自願服毒重啟皇嗣謀害一案，她還幫忙照顧對方的家人，積蓄基本上全給閨蜜的娘家。在對方的提醒下，她體認到唯有變強才能在後宮裡面生存，但可貴的是，之所以黑化全是為了保護好姐妹、對付欺負閨蜜的壞人。

▲海蘭和如懿姐妹情深。（圖／翻攝自微博／如懿傳）



《如懿傳》惢心是如懿的貼身宮女，溫柔體貼、不多嘴批評、善良忠心也相當聰明有分寸，儘管遭同僚阿箬欺壓，仍未背叛主子，反而默默多次救主，其中一次嘉妃陷害如懿與他人有奸情，主子被打入冷宮，慎刑司嚴刑拷打她試圖逼供，但就算失去一條腿，她依然忠心耿耿，主僕挺過各種難關，革命情感令人稱羨。

▲惢心是如懿的貼身宮女。（圖／翻攝自微博／如懿傳）

《如懿傳》凌雲徹是冷宮侍衛，除了幫如懿用手工換到勉強能吃的飯菜，甚至多次拯救如懿與惢心的性命，專心守護主子的安危，後來不幸遭誣陷和對方有私情，被關進慎刑司，受盡折磨仍毫無怨言，甚至犧牲生命換得女方的平安，在後宮中，如此人物的存在讓網友暖心又心疼。



▲凌雲徹和如懿的主僕情誼實屬可貴。（圖／翻攝自微博／愛桐思言）