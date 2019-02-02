楊丞琳戀愛有但書：能接受小鬼才交往　5對昔日情侶同台盤點

記者潘慧中／綜合報導

演藝圈情侶交往時愛得甜蜜，若無緣走到最後，日後互動卻格外受到關注，有人老死不相往來，有人仍保有友好關係，據傳分手後鬧很僵的坤達和陳意涵，2018年因賈靜雯和修杰楷婚禮破冰同框。相較來說，楊丞琳和小鬼分手後仍保持聯絡，前男友去年甚至驚喜現身演唱會，讓她感動地說：「他對我非常非常重要。」

在修杰楷的介紹下，坤達和陳意涵2010年認識進而交往，一度論及婚嫁，卻在2012年突然分手，最終不歡而散，有傳言指出是因為他在某發表會間接公開戀情，踩到女方地雷，才讓這段戀情無疾而終。但因為共同朋友多，難免會同時出席聚會，像是2015年咘咘的雙滿月酒派對、2018年賈靜雯和修杰楷補辦的婚禮。

▲修杰楷和賈靜雯的婚禮促成坤達、陳意涵同框。（圖／ 齊點娛樂有限公司、小小姑娘有限公司）



賈靜雯婚禮圓滿落幕後，被問到陳意涵懷孕一事，坤達大方回應表示並沒有很清楚，原因是女方穿著寬鬆，至於雙方有沒有打招呼？他則簡單回說：「婚禮上有遇到。」至於坤達和陳意涵同框，柯佳嬿也大方說：「抱著祝福心情，為什麼不合照？這是新人的場子。」至於見面有無互動，她則是簡單回應：「就點個頭。」

楊丞琳和小鬼是彼此都承認的初戀情人，高中時談過2年純純的戀情，只是她後來休學進入演藝圈，共同話題越來越少，自然就漸行漸遠，走上分手一途。剛分手時難免尷尬，但隨著各自成熟，兩人已經成為如家人般的好朋友，固定聚會聊天，她坦言年輕時交男友會想很多，會先但書：「如果不能接受小鬼，就不能交往。」

▲▼楊丞琳和小鬼已經成為如家人般的好朋友。（圖／太陽娛樂提供、翻攝自Facebook／楊丞琳 Rainie Yang）



楊丞琳感性表示：「這是一個過程，如果有談過戀愛的人，一定會經歷過這樣的過程，有些人值得一輩子都不用聯絡，而小鬼就是值得一輩子繼續聯絡的男生，我們足夠成熟當然也是經歷一定的時間。」小鬼2018年受邀擔任她的演唱會來賓，他事後吐露最觸動自己內心的事，「能夠陪伴她在學生生涯，到後來我們還是能當家人好朋友，到現在她站在自己這麼重要的舞台上，我還可以跟她站在同一個地方，我覺得那是個很棒的事情。」珍貴情誼令人稱羨。

張立昂跟邵雨薇合作《1989一念間》假戲真做，澈真CP讓粉絲超激動，多次合體出席活動、曬出甜蜜合照，一起同遊沖繩，不掩飾對彼此好感，女方2017年9月生日時，他甚至送上「隕石項鍊」禮物，感情相當甜蜜。只可惜最後仍走上分手一途，對此，女方事後低調回應主因是「互相需要的東西不一樣」，並無第三者介入。

▲▼邵雨薇和張立昂仍是好朋友。（圖／翻攝自Facebook／邵雨薇、張立昂）







當不成情人，邵雨薇和張立昂仍維持友好關係，新居落成時，男方大方現身聚會，不只這樣，2018年慶生那天，照片中除了有因為《樓下的房客》相識的森竣、李杏，男方不避諱入鏡，她開心表示：「農曆生日也過了一次壽桃伺候。」堪稱是分手情侶最佳典範，據了解，共同朋友透露兩人分手仍保持交好，心態都很成熟，至於是否有復合可能？她事後否認：「就單純約會吃飯。」

梁靜茹2007年和瑪莎分手後，各自組成家庭，當年聽聞男方結婚時，很開心對方找到人生伴侶，「恭喜，找到自己的幸福，祝早生貴子，早日組成小五月天。」態度相當成熟大方的她，分別在2015、2017年獲邀擔任五月天演唱會嘉賓，舊愛同台表演的畫面，掀起萬名觀眾歡呼。不只台前融洽，男方當時在後台也和她的兒子Anderson玩得很開心，對方拿著貝斯讓愛兒撥弦的照片，溫馨又可愛。

▲梁靜茹曾多次受邀擔任五月天演唱會嘉賓，不避諱和舊愛瑪莎同台表演。（圖／資料照／記者張一中攝）



瑪莎去年大年初一宣佈和老婆謝葦怡（Vicky）再過4個月就要升格成為新手爸媽，梁靜茹聽到消息立刻送上祝福，她以過來人身分送給舊愛育兒小撇步，「新手爸媽請準備好熬夜的保健品，尤其在小孩出生後、1歲之前」，甚至提醒瑪莎夫妻日後一定會面對睡眠不足的問題，最好要及早做好準備。

高宇蓁曾和趙駿亞有過一段情，戀情維持1年多，2012年分手後仍是好朋友，她曾表示：「我很少分手後還能當朋友的，趙駿亞算是特例，我跟他的家人也熟。」偶爾會有聯繫，有時候也會交換工作上的意見，「沒有緣分當伴侶，當朋友感覺也很好！」

▲趙駿亞和高宇蓁曾有過一段情，分手後仍是好朋友。（圖／翻攝自Facebook／趙駿亞）



▲趙駿亞和李燕熱戀中。（圖／翻攝自Facebook／趙駿亞˙駿臨天下粉絲部）



2018年得知會在《金家好媳婦》再次合作，高宇蓁笑說很開心，如果劇情需要，演出親熱戲也ok，只是要趙駿亞記得先跟李燕報備。她坦言製作人事前有詢問是否介意合作，她說不會：「工作歸工作，感情歸感情，況且我們本來就是朋友，反而比較自然，也不會不愉快。」至於這次和男友趙駿亞、男友舊愛高宇蓁演出同劇，李燕被問到是否會尷尬，她則表示沒什麼好尷尬的，「大家都是專業演員。」