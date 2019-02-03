艾莉絲「別讓男人決定人生」！ 她們離婚後學會的7件事

記者潘慧中／綜合報導

婚姻常被說是愛情的墳墓，有人相互扶持，有人卻選擇分道揚鑣，離婚不見得是壞事，更重要的是心態。賈靜雯曾以過來人的經驗吐露心聲：「慢也無妨，只要懂得轉身，傷與愛都是遇見美好的道路！」艾莉絲則認為「若事情已經無法挽回，最實際便是關心自己。」柯佳嬿也有相似的看法，「談戀愛不能委屈自己。」

賈靜雯如今是3個女兒的美麗媽媽、備受修杰楷疼愛的幸福人妻，但在這之前，她歷經了以離婚收場的第一段婚姻、被迫和大女兒梧桐妹分開，回頭看這段磕磕絆絆的往事，被問到是否有過放棄愛情的念頭，她輕聲否認：「我不會因為曾經在裡面絆跌，就覺得我不行。」儘管上段愛情痛徹心扉，她仍堅信愛情之於人生的重要性，「幸福總會來的，有時候只是來得晚了些。」別太心急抓住愛情，就算晚一點，只要能遇到對的人，等待都是值得的。

▲賈靜雯跌跌撞撞後學到了愛與被愛。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）



「想對在關係中受委屈的妳說…放手，才有幸福。想對低潮中的妳說…轉身，才有幸福。」賈靜雯表示當你放手後，請仔細聆聽內心的聲音，她甚至建議當下不要聽太多其他意見，「你的心裡其實有一盞明燈。」在那段低潮期，她慢慢體會到一個道理，到頭來只有自己能幫助自己，唯有伸出手才有機會抓住陽光。

但無論是否有愛情，賈靜雯提醒女孩們要學會愛自己，「妳要為自己想，當妳把自己顧好了，才會有餘力去顧及愛情，把心態調整好，對方才會感到快樂和自在。」

▲賈靜雯提醒女孩們要學會愛自己。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）



艾莉絲2015年於日本完成離婚手續，某種程度上對家庭觀念很傳統的她，無疑是一記當頭棒喝，她坦言是這輩子最不願意發生、面對的事，後來花了很長時間與它和解，「若事情已經無法挽回，最實際便是關心自己。」她努力將注意力放回自己身上，「也許開始很難，但這是個練習。」她認為投資自己最後一定能重新找回自信，「幸福不是用找的，而是自己給自己的。」

▲艾莉絲2015年離婚後，努力將注意力放回自己身上。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲 X IRIS）



談起上一段婚姻，艾莉絲表示年輕時把戀愛看得太重，「一心一意只想趕快找到愛情，把婚姻當成最重要的目標。」直到結了婚才漸漸意識到，「原來我不甘於做一個男人背後的女人，我喜歡有自己的事業，有想要努力的目標。」她現在會不厭其煩地鼓勵女孩多把注意力放自己身上，「了解自己是一個什麼樣的人…讓自己散發光芒，慢慢的妳會吸引到一些與妳同等狀態的人。」兩段婚姻讓她學到，對的愛情不是靠蠻力去抓就能抓到，它們都是自動被吸引過來的。

第一段婚姻以分道揚鑣結束並非代表失敗，反而成為養分，艾莉絲從這段婚姻學到別讓一個男人決定妳人生，「生活重心不應該就是男友，不一定是幾點，對方就一定要在那裡等著你，很多女人把戀愛對象放在自己前面，應該要去做自己喜歡的事情，人應該把眼睛放在自己身上。」

▲艾莉絲：「別讓一個男人決定妳人生。」（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲 X IRIS）



柯佳嬿高三遭逢父親驟逝的打擊，感情觀受到很大的影響，她認為談戀愛就應該「把握當下」，所以18歲就和初戀男友登記結婚，後來才發現談戀愛和婚姻生活根本兩回事，人妻生活只維持2年就告吹。她事後回想這段往事才驚覺，那場婚姻根本就像在玩扮家家酒，不過是一段戀愛到分手的過程而已。

柯佳嬿在愛情裡學到了「其實愛情和生命一樣無常，不知道何時會不見。」因此她建議女孩們，當愛還在的時候就好好珍惜，失戀了也沒關係，給自己一段時間好好難過，然後擦乾眼淚再重新出發。

▲柯佳嬿18歲曾有過一段婚姻。（圖／翻攝自Facebook／柯佳嬿 Alice Ko）



此外，柯佳嬿還曾被問到遇到男友劈腿的處理方式，她認為現在有很多女孩子，在感情中都有「明明穿了不合腳的鞋卻捨不得脫掉」的毛病，但談戀愛不能委屈自己，所以一旦發現男友劈腿，她就會馬上提出分手且絕對不吃回頭草，因為「愛情沒了就沒了」，她斬釘截鐵地表示自己是不會和前男友繼續當朋友的類型。