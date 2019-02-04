特／《美麗新世界》聽到哭！ S.H.E教會我的事：演唱會想看就去看

文／碎嘴倫

17年，對你而言是什麼？17歲踩踏在青春期的邊緣，是還能被當成小孩耍任性的年紀，是可以盡情揮灑天真的快樂時光，對於S.H.E而言，她們告別了舊東家，各自成立個人公司，某種程度來說，她們可說是離開媽媽的金鐘罩、為青春期劃下句點，從女孩蛻變成女人以後的發展，無疑是指日可待的焦點。

▲S.H.E於2001年正式出道。（圖／翻攝自Facebook／陳嘉樺Ella）



對我來說，S.H.E是青春的代名詞，出道那年正值我就讀國中，單純說崇拜似乎有點太薄弱，真要認真回想，除了支持唱片和精選輯，難得南下開簽唱會的場次必到之外，還記得當年娛樂新聞盛行，沒有YouTube可以反覆觀看、收藏影片，想看偶像的最新消息、出國表演的後台花絮，就得乖乖守在電視機前，但因為播出時間常和補習時間衝突，事後只好透過奇摩家族或PTT得知她們大約在幾點幾分出現，再熬夜看重播，對於現在容易取得影片的時代來說，那是段很難以言喻的瘋狂回憶。

▲S.H.E創下不少經典。（圖／華研提供）



不只這樣，當年的科技根本無法滿足粉絲想儲存美照的渴望，因此一旦S.H.E出現在各大報章雜誌，我會小心翼翼剪下來、黏上空白剪貼簿，相較於現在按下右鍵就能另存圖片，那些自己耐心剪貼、呵護深怕它破掉的紙本資料照，額外多了幾分感動。

值得一提的是，還記得Hebe（田馥甄）留過耳下3公分、不規則妹妹頭的激短髮嗎？我曾經很不要臉地拿著剪報去髮廊指定要剪同款髮型，她當年每出專輯每換一次髮型，我就跟著換！同樣的髮型師至今也沒變，前陣子才提起這件事，如果以現在的話來說，我根本迷妹無誤啊！！此外，S.H.E當年的影響力也默默滲入校園，我清楚記得《Beauty Up My Life》是國中大會操的背景音樂，所有學生得在教室前集合一起跳操，累歸累，我倒是意外樂在其中。

▲S.H.E。（圖／翻攝自Facebook／任家萱Selina）



S.H.E就這麼陪伴我走過國高中、大學、研究所到踏入社會，2018年9月11日迎來《十七音樂會》，就算沒搶到票還是到場支持，站在外圍靜靜聆聽，原以為自己聽到代表作《戀人未滿》會哭到不行，沒想到，哭點實在來得太突然，當勁寶上台跟著哼唱歡樂的《美麗新世界》時，眼淚閘門卻意外被打開，止都止不住，當下心情激動到不行，看著從小愛到大的偶像有了自己家庭，唱著當年常重播的那首歌，回憶參雜著無數個感動，原來她們不知不覺完整了我的前半生。

▲S.H.E在台上牽著勁寶唱歌。（圖／記者黃克翔攝）



2019年初，Ella（陳嘉樺）被問到合體議題時，她面有難色表示：「確實細節上面有點卡關。」團名能否繼續使用，她語帶保留地說：「我們在努力溝通和達成一個共識，大家還是樂觀一點。」就在我迎來30歲的這一年，這些文字映入眼簾，我知道無論外界如何變化，S.H.E已經不只是團名，她們帶來的回憶絕對無可取代，但如果可以的話，還是請大家把握偶像辦的每場演唱會，想看就去看！沒困難就去看吧！千萬別讓未來有遺憾的可能。

▲S.H.E友情從未變質。（圖／翻攝自Facebook／任家萱Selina）



世界上有許多的不美好，但總有美好的人事物讓我們心嚮往之。S.H.E曾說過要做超越天生的不天生姐妹，出道至今從來沒有不合傳聞，沒有所謂的爭奪C位之說，歷經單飛不解散，唯一不變的就是令人感動的友情，每個轉折和低谷，她們始終陪伴著彼此，「或許我們有可能以後沒有S.H.E這個東西了，但是那份友情不會因為這個東西而瓦解。」三姝旅程仍是進行式，這才驚覺無論團名是否成為歷史，似乎也不是那麼重要了，因為她們不會輕易放棄彼此，因為她們永遠存在於我們的生命。

作者碎嘴倫，《ETtoday東森新聞雲》娛樂中心記者，以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net