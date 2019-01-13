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雷／燦烈活著回來！《阿爾罕》14集「他又出現了」劇迷哭慘

記者吳睿慈／綜合報導

南韓夯劇《阿爾罕布拉宮的回憶》即將進入尾聲，遊戲出現異常的謎團也漸漸揭開，劉鎮宇（玄彬飾演）為了證明自己沒瘋，讓周邊的人物戴上隱形眼鏡，大家終於接受他口中所說「看到死去車代表」的幻象，而最新一集中，他終於找到鑰匙的用途，必須交給「關鍵人物」艾瑪。

▲高宥拉跑到警察陷害劉鎮宇。（圖／翻攝自tvN）

▲高宥拉跑到警察陷害劉鎮宇。（圖／翻攝自tvN）

車教授親眼看見死去的兒子後，放棄追捕劉鎮宇，但前妻高宥拉不想放過他，她發現車教授不接電話後，生氣地跑去警局告密，「他（劉鎮宇）自己嘴裡說的『我殺了車亨碩』，還有什麼很自責，為何沒死還活著。」她的證言將劉鎮宇變成殺人犯，害男方遭警察追捕。

▲▼雷／燦烈活著回來了！等了14集　朴信惠痛哭迎接弟弟（圖／翻攝自tvN）

▲劉鎮宇邊打怪邊躲警察。（圖／翻攝自tvN）

由於鑰匙需要升到100等才能使用，劉鎮宇只好邊打怪邊躲警察，就在他子彈全沒、被逼到盡頭時，他迅速躲進更衣間，鄭希周擔心他的處境，再度登入遊戲，兩人在更衣間重逢，她立刻抱住劉鎮宇，所幸工程師為他製造了新武器，兩人才逃離遊戲人物的追殺。

▲▼雷／燦烈活著回來了！等了14集　朴信惠痛哭迎接弟弟（圖／翻攝自tvN）

▼▲徐秘書再度跑出來保護劉鎮宇。（圖／翻攝自tvN）

▲▼雷／燦烈活著回來了！等了14集　朴信惠痛哭迎接弟弟（圖／翻攝自tvN）

▲▼雷／燦烈活著回來了！等了14集　朴信惠痛哭迎接弟弟（圖／翻攝自tvN）

劉鎮宇為了保護鄭希周，騙女生先回家對他有幫助，一夜之間，他從96等升到100等，終於可以使用道具「天國的鑰匙」。就在他打算去找艾瑪時，又有遊戲人物竄出射他，就在他生命受威脅時，「同盟」徐秘書拿著槍衝出來解決槍手，對於長官的忠誠，立刻逼哭劇迷，短短登場45秒，令人留下深刻印象。

▲▼雷／燦烈活著回來了！等了14集　朴信惠痛哭迎接弟弟（圖／翻攝自tvN）

▲劉鎮宇升到100等把鑰匙交給艾瑪。（圖／翻攝自tvN）

劉鎮宇透過工程師在教堂召喚艾瑪，他拿出鑰匙，艾瑪立刻表示：「這是我正在找的，可以給我嗎？」他終於把鑰匙交出去，卻因此消失在人間，遊戲狀態顯示登出，連鄭希周登入都找不到他的蹤影、警方也沒抓到人，朴善浩失望地表示：「把伺服器關掉吧。」

▲▼雷／燦烈活著回來了！等了14集　朴信惠痛哭迎接弟弟（圖／翻攝自tvN）

▲▼弟弟終於回來了。（圖／翻攝自tvN）

▲▼雷／燦烈活著回來了！等了14集　朴信惠痛哭迎接弟弟（圖／翻攝自tvN）

所有人都在找劉鎮宇，世周竟突然出現在家門外，鄭希周等了1年終於見到弟弟，她哭著淚喊：「世周啊！」劇迷等了14集，編劇解答「他還活著」，另一方面，劉鎮宇卻消失得無影無蹤，預告裡，世周無奈表示：「我也不知道他在哪，我沒有殺他。」《阿爾罕布拉宮的回憶》掀起劇情最高潮。

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阿爾罕布拉宮的回憶, 燦烈, 朴信惠

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