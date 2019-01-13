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李光洙9年破例坐C位！戀上小9歲李善彬「多虧《RM》的她」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣演員李光洙2018年末認愛小9歲李善彬，兩人戀情公開後，他也必須面對《RM》的錄影日，13日公開認愛記者會的內容，一到現場就被逼坐上C位，臉上掩蓋不住緊張神情，他害羞地結巴表示：「謝...謝謝大家。」但劉在錫比他還興奮，場上一直打斷他的話，讓池石鎮受不了大喊：「他今天一句話都沒說！」逗笑所有人。

▲▼《RM》李光洙9年首次C位　「交往100天細節曝光」她竟是媒人（圖／翻攝自SBS）

▲▼李光洙、李善彬會交往，多虧了全昭旻。（圖／翻攝自SBS）

▲▼《RM》李光洙9年首次C位　「交往100天細節曝光」她竟是媒人（圖／翻攝自SBS）

李光洙認愛後，他13日在《RM》表示，當看到戀愛報導時，心中第一念頭是「完蛋了，星期一怎麼辦？」錄影當天，他果然被逼坐上C位，成員七嘴八舌狂問「你們真的在交往嗎？何時開始的？你真的愛她嗎？」他崩潰直呼：「拜託，你們一個一個慢慢問好嗎！」全昭旻此時驕傲地站起身表示：「我有件事要說，（他們）是我牽線的！」

▲▼《RM》李光洙9年首次C位　「交往100天細節曝光」她竟是媒人（圖／翻攝自SBS）

▲▼李光洙首次面對鏡頭聊愛情。（圖／翻攝自SBS）

▲▼《RM》李光洙9年首次C位　「交往100天細節曝光」她竟是媒人（圖／翻攝自SBS）

全昭旻主動把電話告知對方，才讓他們有了進一步發展的機會。金鍾國還爆料，兩人交往100天時，李光洙送了女生韓幣100元，符合南韓情侶滿百日的古老習俗，他立刻被虧「真的是老人風格」。爆笑的是，李光洙其實幾乎沒說到話，劉在錫比他還興奮，一直插話、打斷他，池石鎮看不下去大喊：「他今天一句話都沒說，讓他講講話吧！」最後7位成員唱著祝歌，祝福李李CP的愛情，李光洙害羞到臉漲紅。

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李光洙, 李善彬, RM

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