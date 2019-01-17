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賀一航兒大街被砍殺12刀！　醫院「兩度病危通知」：第一次看到爸爸哭

娛樂中心／綜合報導

曾治豪是藝人賀一航的兒子，身為星二代，是許多人羨慕的對象，但他出道以來不靠爸，其實過去在生活中也因父親工作忙碌，父子感情並不深，直到15歲那一年，他跟幫派份子靠得近，結果在大街上被誤砍12刀，送醫緊急輸了12袋血，身上插滿管子，賀一航拋下所有行程到院照顧，父子倆的關係才破冰回溫。

曾治豪坦承小時候恨過賀一航。（圖／翻攝自賀一航、曾治豪粉絲團）

▲▼曾治豪15歲時被砍殺12刀，送醫全身插管、輸血12袋才救回一命，賀一航拋下所有工作照顧，父子倆感情回溫。（圖／翻攝自賀一航、曾治豪臉書）

曾治豪坦承小時候恨過賀一航。（圖／翻攝自曾治豪粉絲團）

據《蘋果日報》報導，曾治豪15歲時，覺得跟幫派份子靠得近「走路有風」，沒想到某天跟同派少年一起到豆漿店吃東西，結果才踏出門口，就來了一群人對他罵髒話，接著更不由分說就拿刀砍殺，他就在大街上莫名被砍了12刀，緊急送醫輸血12袋，醫院更兩度發出病危通知，後來才知道是那群動手的是「認錯人」。

曾治豪坦承小時候恨過賀一航。（圖／翻攝自曾治豪粉絲團）

▲▼曾治豪撿回一命，認清踏入黑社會不是自己想要的生活，才開始參加歌唱比賽。（圖／翻攝自曾治豪臉書、資料照／民視提供）

▲曾治豪。（圖／民視提供）

在鬼門關前撿回一條命，賀一航當時趕到醫院，把所有工作統統推掉，曾治豪住院的幾個月都由爸爸照料，回想起那段日子，他說：「我第一次看到父親落淚就這一次，他看到我被砍這麼多刀，又插很多管在身上很難過，從此我也不再跟幫派太靠近。」遠離黑社會，他更加愛惜生命，也發現自己熱愛歌唱，才參加比賽、踏上音樂之路。

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