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周杰倫曬媽全身照　昆凌一句話「婆媳關係」秒現形！網友服了

記者劉宜庭／綜合報導

昆凌和周杰倫（周董）結婚後，陸續生下女兒小周周（Hathaway）和兒子Romeo，家庭生活幸福美滿，自從丈夫開創IG帳號後，雙方也常在社群網站上互動，近來對方曬出周媽媽的全身照，她更親自留言，雖然僅有短短一句話，卻仍瞬間讓私底下的婆媳關係現形，大獲網友好評。

▲▼昆凌和周杰倫感情要好，至今仍如熱戀情侶。（圖／翻攝自昆凌Instagram）

▲昆凌始終小心保護兒女長相。（圖／翻攝自昆凌Instagram）

▲昆凌和周杰倫婚後育有一對兒女。（圖／翻攝自昆凌Instagram）

周杰倫15日透過IG發文，一連曬出多張照片，分享媽媽葉惠美的時尚穿搭，畫面中，周媽媽戴著黑色帽子，將手插進口袋，對著鏡頭擺出專業POSE和酷帥表情，引來不少網友大讚，「周媽媽一定是史上最潮的媽咪了」、「周媽媽真酷」。

▲昆凌嘴甜誇讚婆婆（紅框處）。（圖／翻攝自周杰倫IG）

▲昆凌嘴甜誇讚婆婆（紅框處）。（圖／翻攝自周杰倫IG）

▲周杰倫分享媽媽的時尚穿搭照。（圖／翻攝自周杰倫IG）

不過，引人注意的是，身為媳婦的昆凌，也不忘親自留言，「媽媽就是潮！」雖然只有短短5個字，嘴甜誇讚婆婆的貼心舉動，卻也凸顯了婆媳之間和樂的互動與關係，意外掀起一陣熱議，也難怪周杰倫結婚前就曾說，「以前我媽都關心我，現在都關心她，早就認定她是媳婦。」

▲昆凌嘴甜誇讚婆婆（紅框處）。（圖／翻攝自周杰倫IG）

▲昆凌嘴甜誇讚婆婆（紅框處）。（圖／翻攝自周杰倫IG）

事實上，懂禮貌又孝順的昆凌，很得婆婆歡心，嫁給周杰倫時雖然才22歲，但很貼心且沒有嬌氣，另外，因為周家保護隱私權的關係從不請傭人，因此昆凌婚後跟著周媽學打理家務、下廚，也會陪著上教會做禮拜，相當乖巧。

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關鍵字

昆凌, Hannah, 周杰倫, 周董, 小周周, Hathaway, Romeo, 葉惠美

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