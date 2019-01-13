白冰冰《來去高雄》MV整碗捧走！　韓國網紅「看到自己出現」傻眼

記者楊蕎綺／綜合報導

藝人白冰冰受高雄觀光局邀請無償擔任一月的代言人，並自掏腰包拍攝《來去高雄》宣傳MV，誠意十足，不過MV中被發現許多空拍場景大量引用導演齊柏林2014年發表的《飛閱高雄》片段，但不只空拍畫面，韓籍Youtuber台北歐爸近日也坦言，5年前所拍攝的影片被放進MV中，且未被告知使用。

▲▼台北歐爸影片片段出現在《來去高雄》中，但他本人事前完全不知情。（圖／翻攝自Youtube、台北歐爸臉書）



網紅「台北歐爸」曾因模仿台灣年輕人說話口氣爆紅，現在自己經營粉絲專頁，日前他在臉書上分享《來去高雄》MV，笑說自己就是影片裡「一直吃東西的韓國男人」，不過話鋒一轉，他有些無奈地說：「到底…幾年前拍的影片還在被用！」也用韓文寫道：「該說是託高雄市長韓國瑜的福嗎…，5年前拍的影片現在還被重製。」

網友好奇詢問：「沒有通知你要用你的影片嗎？」台北歐爸回應：「沒有喔！」坦言完全沒有收到相關單位任何詢問或是通知。

▲《來去高雄》空拍畫面大量使用《飛閱高雄》片段引起爭議。（圖／翻攝自白冰冰臉書）



白冰冰拍攝的《來去高雄》MV公開後，空拍場景大量引用《飛閱高雄》片段，且未註明出處引發爭議，事後高雄市政府觀光局表示，已和齊柏林生前創立的阿布電影公司溝通後定調，高市府雖擁有著作權及著作人格權，但是重製時仍應先向阿布公司取得其同意，「對於這次忙中疏失，我們深感歉意，未來我們會更加注意，謝謝！」

▼《來去高雄》MV。（影片取自白冰冰臉書，如遭刪除請見諒。）

