余筱萍「專吃棒棒堂男孩」！　李懿聽名字驚：很帥耶

記者楊蕎綺／綜合報導

藝人余天的女兒余筱萍一生都沒有為錢煩惱過，在愛情和麵包的選擇題中，毫不猶豫選擇了愛情，無奈年紀到了4字頭都還沒碰到真愛。她日前在節目上坦言，經常交往弟弟型的，並不是特別挑過而是剛好，且好幾任都是「棒棒堂男孩」出身，引起現場一陣驚呼。

▲余筱萍說自己跟過好幾個《模范棒棒堂》出身的男孩交往過。（圖／翻攝自Youtube／麻辣天后傳）



余筱萍日前在《麻辣天后傳》上透露，因為自己外型看起來比實際年齡小，經常認識和交往的都比自己小，信奉愛情的她，國中志願就是「當一個好老婆」，可惜到現在都沒遇到能託付終身的真命天子，被問到曾經是否跟棒棒堂男孩在一起過，她大方承認：「我跟過好幾個棒棒堂啊！」引起現場一陣驚呼。

▲余筱萍曾跟小11歲的李銓交往過。（圖／翻攝自李銓、余筱萍臉書）



▲余筱萍說小男友雖然沒有錢，但很願意花心思。（圖／翻攝自Youtube／麻辣天后傳）

余筱萍悄悄告訴主持人利菁和李懿交往過的棒棒堂男孩，李懿聽了直說：「帥耶！是帥的。」利菁則笑說：「怎麼都是不紅的。」不過余筱萍認為，雖然當時小男友真的不是多有錢，但約會很有心，會花很多時間佈置場地，不奢華但很溫馨，現在回想起來仍是很美好的回憶。

▲余筱萍兩任男友小馬（右3）和李銓（右4）剛好曾屬同一團體「超克7」。（圖／翻攝自網路）



余筱萍曾被爆和前棒棒棠男孩「小馬」（簡翔棋）交往，2011年也被爆和小11歲的李銓熱戀，但戀情遭父母反對，爸爸余天甚至在媒體面前放話：「遇到好男人才會幸福，若沒遇到，我願意養她一輩子。」

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