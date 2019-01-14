《星光》歌手巴黎遇死劫！　拍一半「爆炸聲響」傳瓦斯味

▲楊永聰巴黎工作遇到爆炸聲響。（圖／闊思音樂提供）

記者關韶文／台北報導

星光歌手James楊永聰巴黎與死劫擦身過！楊永聰推出中英文雙碟新專輯《Lost＆Found》，暌違五年以創作型歌手新出發，赴法國巴黎拍攝微電影廣告，正要拍攝第一個鏡頭時，卻遇到巴黎鬧區發生大爆炸，與下榻飯店僅一街之隔！

聽到巴黎鬧區大爆炸，楊永聰驚魂未定，「當天早上我剛好一早要拍攝第一個場景，我站在陽台外面，突如其來轟天的爆炸聲，接著地板震動與瓦斯煙霧瀰漫，慘叫哀號聲不斷傳來，極度驚悚，一度以為恐攻，現場讓人難忘，也慶幸與死劫擦身而過。」

▲▼楊永聰發行新專輯《Lost＆Found》。（圖／闊思音樂提供）

第二天仍強打精神，進行拍攝工作，因為被爆炸巨響波及，至今仍耳鳴，英國出生長大的楊永聰說，「小時候在英國也經常有北愛爾蘭的恐攻事件，心情並未受到太多的衝擊，只是現在走在巴黎街上，隨時都擔心會不會再來一爆！」



除了巴黎驚魂外，楊永聰還碰到法國美女搭訕，原來此次拍攝多為知名景點，楊永聰所到之處，高挑身形，拍攝很容易就引起注意，有位金髮美女連跟3個景點看拍攝，最後還大方的表明想認識，楊永聰立即表示，「感謝但我已婚。」但法國美女仍鍥而不捨地跟著外景隊到處趴趴走，楊永聰則害羞表示，「受寵若驚啦！」