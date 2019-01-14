ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《星光》歌手巴黎遇死劫！　拍一半「爆炸聲響」傳瓦斯味

▲▼楊永聰。（圖／闊思音樂提供）

▲楊永聰巴黎工作遇到爆炸聲響。（圖／闊思音樂提供）

記者關韶文／台北報導

星光歌手James楊永聰巴黎與死劫擦身過！楊永聰推出中英文雙碟新專輯《Lost＆Found》，暌違五年以創作型歌手新出發，赴法國巴黎拍攝微電影廣告，正要拍攝第一個鏡頭時，卻遇到巴黎鬧區發生大爆炸，與下榻飯店僅一街之隔！

聽到巴黎鬧區大爆炸，楊永聰驚魂未定，「當天早上我剛好一早要拍攝第一個場景，我站在陽台外面，突如其來轟天的爆炸聲，接著地板震動與瓦斯煙霧瀰漫，慘叫哀號聲不斷傳來，極度驚悚，一度以為恐攻，現場讓人難忘，也慶幸與死劫擦身而過。」

▲▼楊永聰。（圖／闊思音樂提供）

▲▼楊永聰發行新專輯《Lost＆Found》。（圖／闊思音樂提供）

▲▼楊永聰。（圖／闊思音樂提供）

第二天仍強打精神，進行拍攝工作，因為被爆炸巨響波及，至今仍耳鳴，英國出生長大的楊永聰說，「小時候在英國也經常有北愛爾蘭的恐攻事件，心情並未受到太多的衝擊，只是現在走在巴黎街上，隨時都擔心會不會再來一爆！」
 
除了巴黎驚魂外，楊永聰還碰到法國美女搭訕，原來此次拍攝多為知名景點，楊永聰所到之處，高挑身形，拍攝很容易就引起注意，有位金髮美女連跟3個景點看拍攝，最後還大方的表明想認識，楊永聰立即表示，「感謝但我已婚。」但法國美女仍鍥而不捨地跟著外景隊到處趴趴走，楊永聰則害羞表示，「受寵若驚啦！」

阿金不吃藥！媽甜喊笑一個　秒塞入瞬間垮臉：被陰惹

推薦閱讀

五月天122場《人生無限》親自討論！　工作人員曝辛苦內幕

57歲張學友巡迴2年回香港！　「我如果能跳就繼續跳」

新人14歲寫出一首歌！　申請「英國東英格蘭大學音樂系」

媽媽端「壯陽山藥湯」宏正爆哭！　訪問結束駝背走路

獨家／羅志祥迎擊酸民：我法院認證！　「誰說不能尖叫聲」

陳建寧第一份薪水1萬8　竟是媽媽「偷付錢」給朋友幫忙！

陳綺貞凍齡！小巨蛋VCR致敬「17年前」　空姐Look曝光

五月天怪獸嗆聲阿信IG！　拿證據「一句話電爆」全場笑瘋

「玖壹壹師弟」饒舌嗆《聲林》林孟辰　蕭敬騰：太兇了！

侯湘婷從紐約帶2個小孩回來！　「力挺江美琪」溫暖同台

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！　淡妝現身美到上熱搜

孫安佐講英文「完全變了」！雙聲道曝「監獄撿肥皂」戳破霸凌內幕

《玩很大》挨轟：想逼走小鬼！　網抓包「不公平細節」：明顯偏心

賈靜雯關美肌！　「0修圖照」難得曝光…網看傻：根本咘咘

「對老婆內疚」本來不生第3胎！　哈哈親口認：我真的忍不住

等了8年！《絕命終結站》重啟新版　網推爆：童年陰影到現在

《黑寡婦》爆拍成「限制級」　地方爸媽崩潰：怎麼帶女兒去看？　

YG不知他有演唱會！勝利只剩2伴舞開唱：舞者都去BLACKPINK場了

《蒙面》他蜜嗓唱標準英文　全場嚇傻…竟是超紅「好萊塢喜劇咖」！

李光洙9年破例坐C位！戀上小9歲李善彬「多虧《RM》的她」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

楊永聰, 超級星光大道

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 女主播爆遭受職場霸凌！　播報中…突被搭檔「拿垃圾丟臉」
  2. 雙喜臨門！張涵雅「邊懷孕邊錄專輯」　老公連任新竹議員
  3. 九把刀：拒移車的不是我！　還原擦撞現場「賓士車主強調等警察」
  4. 「偶像劇女神」素顏搭板南線！　月台自拍沒人發現
  5. 《青春有你》超帥C位是「韓國出道的他」！　主題曲MV曝光了
  6. 《冰與火之歌：權力遊戲》最終季！　播出日期確定
  7. 水原希子首回應熱戀一世代哈利！　親揭「日本秘會真相」
  8. 《星光》歌手巴黎遇死劫！　拍一半「爆炸聲響」傳瓦斯味
  9. 楊超越失控吼叫！痛哭「我要辣椒醬，要逼死我」　團員嚇到呆掉
  10. 隋棠：生小孩會上癮！　「3年連3胎」產後1個月吐心聲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366