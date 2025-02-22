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小優昔出賣康茵茵買房！　「化妝間大聲張揚」惹怒她

記者王靖淳／綜合報導

女星小優最近捲入大嘴巴爭議，她被閨密指控，爆料綜藝天王胡瓜跟女星宋羽葤鬧緋聞，因此遭到老闆吳宗憲解約，消息曝光後掀起外界關注，就連女星康茵茵昔日上節目指控被她出賣的片段，如今也被網友翻出來討論。

▲▼小優爆料康茵茵買房。（圖／翻攝自Instagram／yinyin618、irisxbloomy）

▲小優日前爆料康茵茵買房。（圖／翻攝自Instagram／yinyin618、irisxbloomy）

節目中，康茵茵指控小優大嘴巴爆料她買房。她回憶說道，這是她第一次買房，她的媽媽還提醒她應該保持低調。為此，康茵茵坦言，買房過程本身就涉及諸多瑣碎事宜，給她帶來不少壓力，所以她同意了媽媽的這個建議。不過，當女星小優得知此事時卻大肆宣揚。

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▲▼小優爆料康茵茵買房。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲小優承認自己是大嘴巴。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

康茵茵透露，當時她特別提醒小優，不要把她買房的事講出去。然而，在一次共同錄影的活動中，小優卻在化妝間當著多人的面高談闊論，主動向康茵茵提起新購的房子並詢問裝潢花費。康茵茵表示當下感到尷尬且困擾，因此不得不小聲地提醒小優，當時的場合不適合討論此事。為此，主持人小S聽完康茵茵遭小優出賣的情況後，不禁直言：「人品怎麼會這樣子啊？ 」

▲▼小優爆料康茵茵買房。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲康茵茵控訴小優爆料她買房。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

事實上，小優18日曾透過社群發布限動，針對最近的大嘴巴風波做出回應。她先是表達她對演藝圈的熱愛，但也表示自去年以來，一直受到某些人士的負面爆料，讓她感到相當辛苦。她澄清與女星宋羽葤之間的誤會，強調從未說過針對對方的任何負面言論。小優還透露，被一位親近的圈內女星閨密背叛，表示自己在對方患憂鬱症、關心的同時，卻發生這樣的事，讓她開始反思太輕易相信人，「我感到很難過，也覺得我太容易相信人了。」

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小優, 康茵茵, 宋羽葤, 胡瓜, 吳宗憲

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