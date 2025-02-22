張文綺被「陌生鄰居」要求降低音量　她曝2關鍵怒回：亂講話！

記者蔡宜芳／綜合報導

張文綺闖蕩演藝圈多年，副業也經營得有聲有色，2020年就砸千萬購入小豪宅。她22日在社群透露被一名陌生人加通訊軟體的好友，對方聲稱是鄰居、要求她放低音量，張文綺為此傻眼直說：「亂加就算了，還亂講話！」

▲張文綺在十年內就買了兩間房子。（圖／翻攝自Facebook／張文綺 Shiny）

張文綺在限時動態曬出一張聊天室截圖，對方自稱是樓上十二樓的住戶，還說「麻煩妳早上聲音能小點嗎」。張文綺看到訊息後感到莫名其妙，表示自己住在一樓，根本不可能吵到住十二樓的對方，更何況她所住的整棟建築物只有十樓高，她也氣得在PO文附上三個白眼表情符號說：「有事嗎！請問先生你哪位？亂加就算了，還亂講話！」

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▲張文綺發文。（圖／翻攝自Instagram／shiny_0503）

此前，張文綺在2014年於新莊買下人生第一間房，雖然住了七年，但由於坪數不大，父母每次北上都要睡地板，讓她相當心疼。於是，張文綺在2020年砸下2200萬元，於三重買下第二間房，新家不僅有4米2挑高空間，室內空間更是之前新莊舊家的一倍，一樓大廳外面還有花園。

▲張文綺為了父母，豪砸千萬買新房。（圖／資料照／記者湯興漢攝）