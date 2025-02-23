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安心亞《火車來去》用力過猛！　誤傷石知田「比較脆弱的地方」

記者蕭采薇／台北報導

《火車來去》中，俊良（石知田飾）總是愛捉弄文娟（張育綺飾），使得內向的文娟常常被惹哭，只好找姐姐安心亞替她報仇。石知田也坦言，自己曾在與安心亞的對戲過程中被弄痛。他說：「因為心亞的力氣很大，我記得她曾經要踹我屁股，結果踹到我『比較脆弱的地方』。」

▲《火車來去》安心亞為了讓情緒更真實，有時候會不小心太投入而沒控制好力道。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《火車來去》劇中石知田愛捉弄張育綺。（圖／公視台語台、華視提供）

張育綺解釋：「石知田私下不會像俊良一樣浮躁跟幼稚，是個滿自律的人，所以我們不太會互相捉弄啦（笑）。」石知田被安心亞弄通，他說：「相較之下，育綺就比較會害怕弄痛人，所以她都會收一點力，反而是要跟她講說沒關係就真的來就好。」

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▲《火車來去》安心亞為了讓情緒更真實，有時候會不小心太投入而沒控制好力道。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《火車來去》安心亞為了讓情緒更真實，有時候會不小心太投入而沒控制好力道。（圖／公視台語台、華視提供）

另一邊，石知田也透露，記憶中只有在小學的時候會捉弄喜歡的女生，回憶國小時期有交一個女朋友，當時就因為愛捉弄對方，惹得對方生氣都不接電話：「我那時候很幼稚，惹怒完別人也只是一邊聽周杰倫的歌， 一邊後悔為什麼要惹她生氣。」

▲《火車來去》安心亞為了讓情緒更真實，有時候會不小心太投入而沒控制好力道。（圖／公視台語台、華視提供）

▲電影即將在鎮上開拍，吸引好奇圍觀，（左起）霍正奇、何豪傑、許孟哲、石知田。（圖／公視台語台、華視提供）

幸好最後對方原諒自己，她還買了一杯珍珠奶茶，代表接受了石知田的道歉，兩人才終於和好，童年往事現在想起來特別溫馨可愛。

安心亞也表示ㄝ為了讓情緒跟情節更真實一些，有時候會不小心太投入而沒有控制好力道，喊話石知田：「覺得很抱歉！」同時她也替自己澄清：「私下的我也是行俠仗義型，但沒有劇中文秀那麼直接兇猛啦，還是會很溫柔的。」

▲《火車來去》安心亞為了讓情緒更真實，有時候會不小心太投入而沒控制好力道。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《火車來去》鍾承翰（左）帶著劇組人員來到家鄉開拍電影。（圖／公視台語台、華視提供）

即將播出的《火車來去》第七集，武雄參與的電影《江湖俠女傳》舉行開鏡儀式，無奈關鍵人物遲遲未到場，眾人只好耐心等待。想不到，主演的當紅武打女明星玉霞跟她媽媽一下車就抱怨連連，搞得現場烏煙瘴氣，接著還遇到了玉霞替身短缺找不到人的窘境，當眾人苦惱之時，意外發現文秀相對適合，究竟文秀是否能通過試鏡，替大家化解拍片危機？

▲《火車來去》安心亞為了讓情緒更真實，有時候會不小心太投入而沒控制好力道。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《火車來去》徐千京（左）飾演當紅武打明星，劉曉憶（右）飾演媽媽兼經紀人。（圖／公視台語台、華視提供）

 

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火車來去, 安心亞, 石知田

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