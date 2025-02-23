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楊子大俠演技太爛！　名導吳鎮宇「被雷到表情扭曲」嘴巴狂顫抖

記者劉宛欣／綜合報導

中國綜藝節目《演員請就位3》自播出以來，話題持續升溫，其中，「星女郎」黃聖依的老公楊子也登上了該節目參賽，兩人在參加完《再見愛人4》後，對外宣告已分開，財產也整理清楚了。楊子最新一集因即興演技而成為焦點。面試環節中，楊子的表現引發了劇組導師及觀眾的驚訝與爆笑，特別是導演吳鎮宇的反應，讓不少網友笑翻。

▲楊子演技讓吳鎮宇表情痛苦。（圖／翻攝《演員請就位3》）

▲楊子演技讓導師們嚇到難以講評。（圖／翻攝《演員請就位3》）

在這一集的面試小考中，楊子挑戰的角色是「找到仇人的大俠」，角色是《蓮花樓》中，成毅飾演的李蓮花，他的第一個表情就讓人驚訝，隨後他不斷變換情緒，甚至在表演中突然蹲下來哭泣，且哭到鼻涕橫流，最終更是抱頭痛哭。觀看演出的吳鎮宇顯得非常驚訝，不僅表情變化多端，看到楊子流鼻涕的畫面時，甚至讓他目瞪口呆，嘴巴不停顫抖，畫面讓觀眾不禁笑出聲來。

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▲楊子演技讓吳鎮宇表情痛苦。（圖／翻攝《演員請就位3》）

▲吳鎮宇表情逗樂觀眾。（圖／翻攝《演員請就位3》）

面對楊子的演出，導師們的表情也充滿了難色。導演陳凱歌對楊子的演技給予了尖銳的批評，他直言「我覺得在我們的導師們給予楊子表演的銳評之後，他一直是笑瞇瞇的，我覺得他逗咱們玩呢。誰會把一個大俠演成蹲在地上抱頭痛哭？」他進一步指出，楊子的這一表現讓他聯想到他在演西門慶時的表現，兩者有異曲同工之妙。

▲楊子演技讓吳鎮宇表情痛苦。（圖／翻攝《演員請就位3》）

▲在場所有人都忍不住笑翻。（圖／翻攝《演員請就位3》）

此外，楊子在面試過程中曾自信地表示：「我十天學了人家四年的表演課」，此言一出，立即遭到導師們的質疑。吳鎮宇不禁問道：「誰證明你學會？」最終揭曉，原來楊子所謂的「學習」其實只是看了幾部電影，並模仿了其中的動作和表情，並未進行系統的演技訓練。這也讓不少網友嘲笑楊子的「迷之自信」，成了節目一大笑柄。

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