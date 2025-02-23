小孟老師／2月23日星座運勢　巨蟹3運都要靠細膩！

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：制定長遠策略
感情：準備驚喜禮物
財運：善用社群平台
幸運色：金色
貴人：射手
小人：巨蟹
工作：提升專業知識
感情：娛樂增加戀愛
財運：擴大產品銷售
幸運色：藍色
貴人：水瓶
小人：牡羊
工作：建立工作流程
感情：溫馨浪漫氣氛
財運：降低商品成本
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：天蠍
【土象星座】
工作：積極參與活動
感情：異性主動攀談
財運：善用金融科技
幸運色：玫瑰色
貴人：天秤
小人：射手
工作：保持健康身體
感情：情人互動良好
財運：善用稅務規劃
幸運色：綠色
貴人：天蠍
小人：處女
工作：維持長期合作
感情：保持務實心態
財運：進行財務分析
幸運色：黑色
貴人：獅子
小人：水瓶
【水象星座】
工作：實現共贏機制
感情：情商高善溝通
財運：建立財富計劃
幸運色：白色
貴人：巨蟹
小人：獅子
工作：鼓舞工作士氣
感情：談情說愛日子
財運：調整投資組合
幸運色：綠色
貴人：魔羯
小人：雙子
工作：成為領域專家
感情：對愛細心照顧
財運：掌握投資時機
幸運色：灰色
貴人：雙子
小人：金牛
【火象星座】
工作：引領組織轉型
感情：人氣指數上升
財運：適應市場變化
幸運色：紅色
貴人：牡羊
小人：天秤
工作：開展市場研究
感情：友達昇華愛情
財運：建立良好信用
幸運色：黃色
貴人：金牛
小人：雙魚
工作：達成共同目標
感情：良好信用有助
財運：保持競爭優勢
幸運色：橘色
貴人：雙魚
小人：魔羯
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