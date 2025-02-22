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跟著汪小菲來台！御用保母「抖音新動態」掀議　曾被大S資遣回北京

記者劉宛欣／綜合報導

藝人大S（徐熙媛）月初遺憾離世，讓親友深陷哀痛之中。然而，前夫汪小菲一家卻動作頻頻，汪小菲得知噩耗後，迅速趕到台灣，還在機場對媒體喊話希望多說一些前妻好話，甚至還被拍到在雨中漫步展現悲痛模樣，在台待了一個多禮拜後又返回北京，20日再次攜妻子Mandy（馬筱梅）來台，由於先前S媽曾暗示要「上戰場」，因此不少人猜測他此行是為了與S家解決親權、遺產歸屬。

▲▼汪小菲抵台。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

▲汪小菲帶著老婆抵台，保母最近也被發現來台灣了。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

另一方面，讓人驚訝的是，曾經服務汪家多年的保母「小楊阿姨」也被發現位置在台灣。小楊阿姨去年曾因在抖音上發布一段在大S豪宅中跳舞的影片，意外曝光了大S私宅的隱私。之後大S與汪小菲的官司引發關注，且一度傳出楊阿姨疑似被大S資遣，回到了北京，但她對此一直保持沉默，沒有多做解釋。

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▲小楊阿姨先前疑似遭資遣，現又回到台灣。（圖／翻攝自小楊阿姨抖音）

▲小楊阿姨先前疑似遭資遣，現又回到台灣。（圖／翻攝自小楊阿姨抖音）

▲小楊阿姨先前疑似遭資遣，現又回到台灣。（圖／翻攝自小楊阿姨抖音）

大S離世的前夕，楊阿姨便已停止更新社群，直到近日才在留言區中發聲，表示：「粉絲寶寶你們評論留言愛我收到了謝謝，我已經回台灣了，你們想的、說的，我一定做到」，並附上了合掌的表情貼。抖音目前顯示的IP位置也確實就在台灣，不少人猜測他是跟著汪小菲抵台，為的就是照顧家人們的生活起居。

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