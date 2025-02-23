《祕書俱樂部》大結局！賴雅妍愛情抉擇成謎　曾莞婷職場角力升溫

記者蕭采薇／台北報導

職場劇《祕書俱樂部》本週迎來大結局，Cindy王（賴雅妍飾）在成熟穩重的張世平（王傳一飾）與年輕又充滿驚喜的孟恆（張軒睿飾）兩人積極的追求下，她原以為已釐清內心感受，卻意外得知卻意外得知張世平可能左右她的升遷，讓她對這段關係產生動搖。

▲《祕書俱樂部》賴雅妍飾演的Cindy愛情抉擇成謎。（圖／TVBS提供）

此時，張軒睿依舊不放棄，勇敢示愛，讓賴雅妍內心更是掙扎。談及這場關鍵戲，賴雅妍分享：「Cindy這個角色其實很清楚自己要的是什麼，面對兩種類型完全不同的男性，談戀愛她會選孟恆，若要結婚，張世平的CP值顯然更高。」

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▲《祕書俱樂部》賴雅妍表示，若要結婚選王傳一的CP值更高。（圖／TVBS提供）

賴雅妍笑說：「但Cindy是個在職場上全力衝刺的人，要她乖乖在家相夫教子，根本不可能。我到現在一直覺得很遺憾，為什麼Cindy不跟『他』在一起？」這句話瞬間埋下更大伏筆，不禁令人更加好奇她究竟會選擇與誰共度未來？

▲《祕書俱樂部》張軒睿飾演的孟恆勇敢示愛，讓賴雅妍內心更是掙扎。（圖／TVBS提供）

管麟飾演的周家偉才剛與高双芸（曾莞婷飾）進入粉紅泡泡的戀愛期，卻在工作上一時誤解總經理的暗示，意外揭穿一名重要客戶竟有小三，在事態即將失控之際，總經理祕書陳姐（林嘉俐飾）回歸職場，機智應變成功扭轉局勢，更是找來「人品保證」的曾莞婷與王傳一聯手周旋，最終以「將錯就錯」的方式成功化解危機，再次顯現出祕書於職場上是不可或缺的重要角色。

▲《祕書俱樂部》林嘉俐（中）飾演的祕書陳姐機智扭轉局勢。左為曾莞婷，右為賴雅妍。（圖／TVBS提供）

吳天富（黃尚禾飾）認為自己穩坐副總之位，甚至提前布置辦公室，滿心期待升官，在這過程中，他對李宓（楊晴飾）的不懷好意無意間被她識破，楊晴表示：「李宓其實是個聰明的女生，在發現自己被『過河拆橋』後，她當機立斷，選擇自我成長，捨棄這段不值得的關係。另外，我覺得劇中女角們都是很有想法的現代女性，在愛情與事業上都相當獨立！」《祕書俱樂部》也透過不同女性角色，描繪出職場中的智慧與蛻變，從賴雅妍在愛情與事業間的選擇。

▲《祕書俱樂部》楊晴飾演的李宓（右），識破上司黃尚禾（左）的不懷好意。（圖／TVBS提供）