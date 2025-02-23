「冰島後搖傳奇」SIGUR RÓS三度來台！　攜手NSO國家交響樂團空靈開唱

記者蕭采薇／台北報導

冰島夢幻搖滾傳奇SIGUR RÓS三度來台，22日在台北國際會議中心開唱，以管弦樂的規模為樂迷帶來耳目一新的空靈音場。這次SIGUR RÓS首度攜手NSO國家交響樂團，挑戰後搖滾音樂疆界，讓樂迷在悠揚旋律與磅礴交響樂中，感受身臨其境的靈魂昇華。

▲SIGUR RÓS 、NSO國家交響樂團跨界演出。（圖／寬宏提供）

SIGUR RÓS與NSO國家交響樂團跨界聯手，以管弦樂的編制與樂迷們展開一段扣人心弦的音樂之旅， 展現樂團29年來的豐富音樂歷程，並以獨有的現場表演魅力俘獲眾多樂迷的心，開場即帶來三首空靈曲目開啟奇幻樂章《Blóðberg》、《Ekki múkk》、《Fljótavík》，結合絕美視覺效果和精緻的燈光設計令人驚豔、撼動心靈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲SIGUR RÓS 、NSO國家交響樂團跨界演出。（圖／寬宏提供）



樂團主唱兼吉他手Jón Þór“Jónsi” Birgisson、貝斯手Georg Hólm 和鍵盤手Kjartan Sveinsson都紛紛表示這次雖然是第三次來台，但希望能展現與以往不同的樣貌，並帶來睽違10年所推出的最新專輯《ÁTTA》中的曲目《Ylur》、《Skel》，希望帶領台灣的樂迷們一起進入極光與冰河交織的音樂世界，在無盡的探索中找到共鳴。

▲SIGUR RÓS 、NSO國家交響樂團跨界演出。（圖／寬宏提供）

後搖滾樂團SIGUR RÓS以其空靈細膩的音樂和飄渺如夢的嗓音而聞名，是冰島史上最成功的樂團，在全球獲得三張白金專輯的榮譽，22日演出的最後也為大家帶來Sigur Rós最廣為人知的經典歌曲《Hoppípolla》，在許多電影都能聽見這首歌曲，現場演唱更是深深的療癒了每一位樂迷的心靈。2月23日還有最後一場在臺北國際會議中心，購票請洽寬宏售票。