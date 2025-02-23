ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「冰島後搖傳奇」SIGUR RÓS三度來台！　攜手NSO國家交響樂團空靈開唱

記者蕭采薇／台北報導

冰島夢幻搖滾傳奇SIGUR RÓS三度來台，22日在台北國際會議中心開唱，以管弦樂的規模為樂迷帶來耳目一新的空靈音場。這次SIGUR RÓS首度攜手NSO國家交響樂團，挑戰後搖滾音樂疆界，讓樂迷在悠揚旋律與磅礴交響樂中，感受身臨其境的靈魂昇華。

▲SIGUR RÓS 、NSO國家交響樂團跨界演出。（圖／寬宏提供）

▲SIGUR RÓS 、NSO國家交響樂團跨界演出。（圖／寬宏提供）

SIGUR RÓS與NSO國家交響樂團跨界聯手，以管弦樂的編制與樂迷們展開一段扣人心弦的音樂之旅， 展現樂團29年來的豐富音樂歷程，並以獨有的現場表演魅力俘獲眾多樂迷的心，開場即帶來三首空靈曲目開啟奇幻樂章《Blóðberg》、《Ekki múkk》、《Fljótavík》，結合絕美視覺效果和精緻的燈光設計令人驚豔、撼動心靈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲SIGUR RÓS 、NSO國家交響樂團跨界演出。（圖／寬宏提供）

▲SIGUR RÓS 、NSO國家交響樂團跨界演出。（圖／寬宏提供）

樂團主唱兼吉他手Jón Þór“Jónsi” Birgisson、貝斯手Georg Hólm 和鍵盤手Kjartan Sveinsson都紛紛表示這次雖然是第三次來台，但希望能展現與以往不同的樣貌，並帶來睽違10年所推出的最新專輯《ÁTTA》中的曲目《Ylur》、《Skel》，希望帶領台灣的樂迷們一起進入極光與冰河交織的音樂世界，在無盡的探索中找到共鳴。

▲SIGUR RÓS 、NSO國家交響樂團跨界演出。（圖／寬宏提供）

▲SIGUR RÓS 、NSO國家交響樂團跨界演出。（圖／寬宏提供）

後搖滾樂團SIGUR RÓS以其空靈細膩的音樂和飄渺如夢的嗓音而聞名，是冰島史上最成功的樂團，在全球獲得三張白金專輯的榮譽，22日演出的最後也為大家帶來Sigur Rós最廣為人知的經典歌曲《Hoppípolla》，在許多電影都能聽見這首歌曲，現場演唱更是深深的療癒了每一位樂迷的心靈。2月23日還有最後一場在臺北國際會議中心，購票請洽寬宏售票。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

還單身！ #正妹女警 暖送迷路嬤回家　隔天收蛋糕超驚喜

推薦閱讀

《難哄》女主角「9集被性騷擾6次」惹怒觀眾！劇組悄刪片段仍被罵　

《難哄》女主角「9集被性騷擾6次」惹怒觀眾！劇組悄刪片段仍被罵　

被李敏鎬切割！　朴春再喊「就是他指使我」韓媒搖頭：語無倫次

被李敏鎬切割！　朴春再喊「就是他指使我」韓媒搖頭：語無倫次

香蕉老婆「月經沒來驗孕1條線」　夫妻真實表情全被拍

香蕉老婆「月經沒來驗孕1條線」　夫妻真實表情全被拍

郁方見離婚草案傻眼「什麼鬼法律」　富尪1句話被讚：求生本能極高

郁方見離婚草案傻眼「什麼鬼法律」　富尪1句話被讚：求生本能極高

尼克拿到耶魯大學心理學證書！老婆驚：祖墳冒青煙　背後動機惹淚

尼克拿到耶魯大學心理學證書！老婆驚：祖墳冒青煙　背後動機惹淚

張文綺被「陌生鄰居」要求降低音量　她曝2關鍵怒回：亂講話！

張文綺被「陌生鄰居」要求降低音量　她曝2關鍵怒回：亂講話！

小優昔出賣康茵茵買房！　「化妝間大聲張揚」惹怒她

小優昔出賣康茵茵買房！　「化妝間大聲張揚」惹怒她

大陸封殺7年！　范冰冰首當「柏林影展評審」…紅毯戰袍大開深V

大陸封殺7年！　范冰冰首當「柏林影展評審」…紅毯戰袍大開深V

楊子大俠演技太爛！　名導吳鎮宇「被雷到表情扭曲」嘴巴狂顫抖

楊子大俠演技太爛！　名導吳鎮宇「被雷到表情扭曲」嘴巴狂顫抖

日小隻馬AV女神出意外！　「現場失控狂噴水」攝影機當場濕到壞掉

日小隻馬AV女神出意外！　「現場失控狂噴水」攝影機當場濕到壞掉

跟著汪小菲來台！御用保母「抖音新動態」掀議　曾被大S資遣回北京

跟著汪小菲來台！御用保母「抖音新動態」掀議　曾被大S資遣回北京

任賢齊遭爆「當年險害死九孔」！　內幕曝光...他超愧疚

任賢齊遭爆「當年險害死九孔」！　內幕曝光...他超愧疚

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《難哄》女主角「9集被性騷擾6次」惹怒觀眾！劇組悄刪片段仍被罵　

被李敏鎬切割！　朴春再喊「就是他指使我」韓媒搖頭：語無倫次

香蕉老婆「月經沒來驗孕1條線」　夫妻真實表情全被拍

郁方見離婚草案傻眼「什麼鬼法律」　富尪1句話被讚：求生本能極高

尼克拿到耶魯大學心理學證書！老婆驚：祖墳冒青煙　背後動機惹淚

張文綺被「陌生鄰居」要求降低音量　她曝2關鍵怒回：亂講話！

小優昔出賣康茵茵買房！　「化妝間大聲張揚」惹怒她

大陸封殺7年！　范冰冰首當「柏林影展評審」…紅毯戰袍大開深V

楊子大俠演技太爛！　名導吳鎮宇「被雷到表情扭曲」嘴巴狂顫抖

日小隻馬AV女神出意外！　「現場失控狂噴水」攝影機當場濕到壞掉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

SIGUR RÓS

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 大陸封殺7年！　范冰冰首當「柏林影展評審」…紅毯戰袍大開深V
  2. 《祕書俱樂部》大結局！賴雅妍愛情抉擇成謎　曾莞婷職場角力升溫
  3. 小孟老師／2月23日星座運勢　巨蟹3運都要靠細膩！
  4. 「冰島後搖傳奇」SIGUR RÓS三度來台！　攜手NSO國家交響樂團空靈開唱
  5. 安心亞《火車來去》用力過猛！　誤傷石知田「比較脆弱的地方」
  6. 楊子大俠演技太爛！　名導吳鎮宇「被雷到表情扭曲」嘴巴狂顫抖
  7. 張文綺被「陌生鄰居」要求降低音量　她曝2關鍵怒回：亂講話！
  8. 沈春華籌備三年出新書　兒子驚喜現身還爆她料
  9. 香蕉老婆「月經沒來驗孕1條線」　夫妻真實表情全被拍
  10. 尼克拿到耶魯大學心理學證書！老婆驚：祖墳冒青煙　背後動機惹淚

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366