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《難哄》女主角「9集被性騷擾6次」惹怒觀眾！劇組悄刪片段仍被罵　

記者劉宛欣／綜合報導

白敬亭和章若楠主演的影集《難哄》是人氣劇《偷偷藏不住》的後續作品，開播以來掀起高討論度，劇情講述了女主角溫以凡（章若楠飾）與高中同學桑延（白敬亭飾）多年後再次相遇，從疏離到解開心結走到一起的故事。然而，隨著劇情的發展，一些引發爭議的性騷擾情節也引起了觀眾的不滿。

▲《難哄》女主角遭性騷擾的情節過多惹出爭議。（圖／翻攝自難哄官方微博）

▲《難哄》播出後掀起討論。（圖／翻攝自難哄官方微博）

劇中女主角遭遇了「露鳥俠」，情節被不少觀眾批評為不合適。有網友甚至統計，女主角在短短9集內已經經歷了6次性騷擾，從學生時期到租房、職場乃至大街上都有類似情節的發生。這種過度的性騷擾場面讓不少粉絲感到不滿，認為劇情過於激烈，有人指出導演似乎是想藉此襯托出男主角的救贖，但有些過於刻意。

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▲《難哄》女主角遭性騷擾的情節過多惹出爭議。（圖／翻攝自難哄官方微博）

▲《難哄》女主角遭性騷擾的情節過多惹出爭議。（圖／翻攝自難哄官方微博）

許多觀眾對此表示強烈反感，批評劇情的設定完全背離了甜寵劇應有的基調。一些網友指出，導演的根本是「惡趣味」，改編過程中對原著的劇情做出了過多破壞性改動，甚至有原作書迷諷刺劇名可以改成《難看》。另一方面，也有觀眾直言劇情已經不合時宜，固守於「王子救公主」的老套路，沒什麼新鮮感。

隨著爭議聲浪越來越大，劇組已經將「露鳥俠」騷擾女主角的片段從劇集中刪除，但目前官方尚未對此事件發表任何正式回應。

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