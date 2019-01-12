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尼克要她「閉眼走到衣櫃前」　Ashly一開門「看到生日驚喜」感動尖叫！

記者李湘文／綜合報導

YouTuber「這群人」的成員尼克跟女友Ashly高調戀愛，平時就常在鏡頭前露出恩愛模樣，最近為了給對方一個生日驚喜，更是悄悄地準備了禮物。Ashly一開始還不相信有禮物，淡定回應「我猜是沒有」，沒想到一看見尼克準備的東西，就忍不住激動發出尖叫，超級開心！

▲尼克送Ashly生日禮物。（圖／翻攝自Ashly Instagram）

▲尼克和Ashly感情甜蜜。（圖／翻攝自Ashly Instagram）

尼克用影片紀錄驚喜公開的過程，先是甜甜地祝福：「寶貝，生日快樂！猜猜看妳有什麼禮物呢？」Ashly一開始還顯得不期不待，回答「我猜是沒有」，被要求閉上眼睛、走下床也不太願意配合，但最後還是乖乖閉眼，讓尼克牽著自己走到緊閉的衣櫃前面。

▲尼克送Ashly生日禮物。（圖／翻攝自臉書／這群人 尼克）

▲尼克送Ashly生日禮物。（圖／翻攝自臉書／這群人 尼克）

▲Ashly收到尼克送的生日禮物超激動。（圖／翻攝自臉書／這群人 尼克）

沒想到，Ashly聽從指示打開衣櫃後，就看見一件名牌衣出現在眼前，當場尖叫：「啊～好可愛！」她立刻開心拿起來在身上比畫，並興奮試穿、拍照上傳Instagram，感動直讚「好可愛的生日禮物，好可愛的衣服」，也不忘向男友尼克告白「愛你」。

▲尼克送Ashly生日禮物。（圖／翻攝自Ashly Instagram）

▲Ashly開心秀出生日禮物。（圖／翻攝自Ashly Instagram）

雖然Ashly的生日還沒到，但尼克提早送出這份禮物，並把影片上傳，公開祝福：「我的摯愛～生日快樂！」他自嘲是賣腎換來這份禮物，「大家看一下我的腎，它已經被賣掉了。」雖然現在只能買二手的當禮物，但也向Ashly承諾：「請妳相信，有一天我一定會買全新的給妳。」

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