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曾之喬、酷比、丁文琪誰皮膚好？林宥嘉「高EQ答案」笑翻

記者關韶文／台北報導

藝人曾之喬、林宥嘉一同出席品牌活動，難得曾之喬身旁出現的不是王子、謝佳見、炎亞綸，林宥嘉笑說，「因為產品兩週年，要找一個祝賀嘉賓，那喬喬本人就是一個優質代表，男性的話就找我了！」喬喬也笑說，真的非常新鮮！

記者會前，林宥嘉私下和曾之喬表示，「我會全力配合你！」兩人在台上互動有趣，受訪時林宥嘉笑說，「RD上面有一題，本來要問我，酷比跟喬喬肌膚誰比較好，我沒有近看過過喬喬的皮膚。」記者追問那加入丁文琪比較，林宥嘉笑說，「這兩天酷比被蚊子叮啦！」林宥嘉高EQ三方都不得罪！

▲▼林宥嘉,曾之喬。（圖／記者關韶文攝）

▲林宥嘉、曾之喬合體出席活動。（圖／記者關韶文攝）

林宥嘉剛結束小巨蛋演出，雖然最近陸續開始有工作，但是心還在放假中，被問到這次休假如何跨年，林宥嘉則透露一段尷尬過往，「我發生一個小失誤，本來約好一起跨年，但是倒數前五分鐘，我就看到廚房有2個蛋黃酥，吃到一半，結果就超過12點了，真是令我自己都傻眼的結果。」幸好太太丁文琪沒有不開心，不過林宥嘉卻發誓，「再也不吃蛋黃酥了。」

被問到過年計畫，林宥嘉相當狗腿，「我想去丹麥！」原因是曾之喬近期推出新書《一個人去丹麥寫一本書》，銷量突破2萬本，晉升暢銷作家，曾之喬則謙虛表示，「我第一次當作家，一開始預購成績很好，第一次體驗到被秒殺的感覺出版社編輯問我，要不要在作者界立下目標，但其實在經歷黑暗、憂鬱的人有被鼓勵到，這比什麼都重要。」

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