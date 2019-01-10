Janet比基尼「跪地吞沙」！　神還原無人島撿堅果PTT激推：超有誠意

記者劉宜庭／綜合報導

女星Janet（謝怡芬）代言「萬歲牌堅果」的廣告廣為人知，一句「不是萬歲牌我可是不吃的喔」，更成為親民好記又深植人心的廣告詞，近來，面對有網友好奇，「如果Janet在無人島撿到雜牌堅果會吃嗎？」她先是反問：「你們覺得呢？」事後還親自拍攝影片實際模擬，用行動正面做出回應，被網友大讚超有誠意！

▲網友po文釣到Janet本尊回應 。（圖／翻攝自Facebook／Janet Hsieh 謝怡芬）



一位網友日前在PTT八卦板好奇詢問，「Janet每次都說『不是萬歲牌，我可是不吃的喔』，那假如有一天，Janet獨自一人被困在無人島，餓了超多天，突然撿到一大罐不是萬歲牌的堅果，她會拿起來吃嗎？」貼文一出，讓網友都笑噴表示「很有梗」、「有笑有推」，意外掀起熱議。

▲Janet拍影片模擬「無人島撿堅果」反應。（圖／翻攝自Janet的Instagram）

有趣的是，Janet本人看見這篇貼文後，先是在8日於社群網站貼出笑哭表情表示，「你們覺得呢？#不是萬歲牌我可是不吃的喔！」相隔2天後，她再度做出回應，不過這次不僅僅是文字，而是以影片的方式，親自實擬「無人島撿他牌堅果」的樣子。

▲Janet寶貝兒子也入鏡了。（圖／翻攝自Janet的Instagram）

畫面中，Janet穿著比基尼，大方展露纖瘦身材，隨後整個人趴在沙灘地上，仔細尋找堅果蹤跡，甚至數度將沙子往嘴裡放，接著說出招牌台詞：「不是萬歲牌！」期間，年僅1歲的兒子Egan也一同入鏡，逗趣又犧牲的畫面曝光後，立刻在PTT掀起熱烈討論，不少網友笑翻激推，「這回覆很有Janet的個性」、「她認真惹XD」、「太猛了」、「直接吃沙子欸，太敬業了吧」、「廢文竟然換到比基尼影片」、「她也太可愛了吧，超有誠意的回覆」。

▲網友反應。（圖／翻攝自PTT）

▼Janet拍影片模擬「無人島撿堅果」反應。（影片／取自Janet的Instagram，如遭刪除請見諒。）