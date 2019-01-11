隋棠女兒輸了！「最萌炸毛寶寶」1歲髮量爆多　根本夢奇奇真人

記者李玟儀／綜合報導

隋棠的女兒Lucy即將滿2歲，Lucy還是小嬰兒的時候，一頭沖天的茂密黑髮讓粉絲印象深刻，她透露可能因為孕期吃很多黑芝麻、堅果的關係，女兒頭髮才會黑又茂密。沒想到，Lucy其實不是最狂的「炸毛嬰兒」，剛滿1歲不久的寶寶「Chanco」髮量驚人到直接變成髮品代言人！

▲Lucy還是小寶寶的時候髮量超濃密。（圖／翻攝自隋棠臉書）

Lucy因為有自然捲，加上有兩個旋，在嬰兒時期頭髮還沒長長的時候，一頭茂密的黑髮總是沖天炸開，隋棠當時還開玩笑，將女兒比喻為超人氣的猴子娃娃「夢奇奇」，不過隨著頭髮長了，Lucy的頭髮也就順下來。

▲▼可愛的「炸毛寶寶」Chanco頭髮真的好爆炸。（圖／翻攝自Chanco IG）

而Lucy的接班人誕生了！Chanco出生在2017年的12月，是個日本女寶寶，媽媽一開始覺得女兒和別的嬰兒相比，頭髮真的太多了，靈機一動設立了Instagram帳號紀錄Chanco的成長以及髮量變化。

果然「炸毛寶寶」沒有讓網友失望，Chanco的頭髮總是像被狂風吹起一樣，不管怎麼看，髮絲都像直挺挺地站立在頭皮上，不管是坐著、躺著、趴著，爆炸髮量讓她看起來像隻可愛的小獅子，有時候又像戴了一頂黑色的英國衛兵的熊皮帽，模樣超可愛！

▲可愛的「炸毛寶寶」Chanco。（圖／翻攝自Chanco IG）

不過隨著漸漸長大，觀察Chanco這半年來的照片，明顯頭髮稍微長了之後比較好控制了，媽媽會為她別上大大的蝴蝶結髮飾。現在的她被日本潘婷相中，成為髮品廣告代言人，影片可愛的畫風和Chanco超搭，她可能也是史上最年輕的髮品廣告代言人！