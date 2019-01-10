丫頭英文太爛「穿泳裝瞎晃大廳半小時」　用4個單字結局神展開！

記者李玟儀／綜合報導

新年年假將至，趁著今年有9天的假期，不少民眾都會選擇去度假，但旅遊到底是自由行好還是跟團好，節目《小明星大跟班》特別邀請嘉賓討論優缺點，其中丫頭對於「語言」這部分感觸特別深，分享曾經在拉斯維加斯因為破英文遇到的囧事。

▲丫頭。（圖／翻攝自丫頭IG）

丫頭認為跟團旅遊的好處是，即使外語能力不好，還有領隊可以幫忙解決問題，她舉例因為自己英文不好的關係，曾經在拉斯維加斯的飯店裡出糗，當時她想要去游泳，穿著連身泳衣到一樓大廳，找了半個小時都沒找到泳池在哪，又因為英文不好，連swim都不會說沒有辦法求救，就這樣穿著泳衣在大廳走來走去。

▲▼丫頭在拉斯維加斯因為語言不通，穿著泳裝卻找不到泳池在大廳走了半個小時。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

最後有一位男士看不下去，主動上前詢問，丫頭靠著4個單字「See me you know」，對方竟然聽懂了回應：「Yes, I know.」不僅帶她到游泳池，還幫忙拍了很多張網美照，神展開的結局讓她大呼：「還是要跟團，因為導遊會幫忙安排好。」

綠茶則是分享曾經在南韓看到有遊客落單急得求助當地人，但運氣不好碰到的當地人英文也不好，遊客求助無門最後當場哭出來，幸虧他出現及時解圍，也因為有看到別人語言不通落難的經驗，讓他對於語言這件事感觸特別深。