范冰冰台灣戰友GG！知情人士爆「2原因繼續關」　罰金飆破40億

娛樂中心／綜合報導

大陸女星范冰冰日前傳出可能在3月復出，不過至今還沒有進一步的消息，沒想到又傳這麼多年來，助攻她登頂A咖女王的戰友穆曉光目前仍被拘留，雖然農曆年後可能會被釋放，之後將被驅逐出境。

▲范冰冰的經紀人穆曉光（左）。（圖／CFP）

范冰冰在捲入逃漏稅風波之前，儼然是大陸影視圈的代表性人物，並且位列「四旦雙冰」之一，和章子怡、周迅、徐靜蕾、趙薇、李冰冰齊名，這幕後的功臣首推來自台灣的經紀人穆曉光，兩人合作10多年，默契絕佳，先前曾有傳聞說，她於公於私都很仰賴這位戰友。

▲范冰冰和經紀人穆曉光是10多年的戰友。（圖／CFP）

然而逃漏稅風波傳開後，兩人都沒逃過大陸官方的處罰，據《壹週刊》報導，當地演藝圈人士透露，穆曉光仍被拘留中，原因有兩點，一是他在稅務機關上門時，試圖燒毀帳本，二是涉及洗錢的金額太過龐大，稅務機關在農曆年後才會完成計算。

演藝圈人士指出，穆曉光要繳的錢可能比范冰冰的40億還多，能不能還得出來、要怎麼還，目前都是未知數，就算繳完前他還得面臨被驅逐出境的狀況，事業幾乎可以稱得上是「沒戲了」，而他過去與范冰冰共榮的局面，或許也將畫上句點，不過事情是否真如這位「知情人士」所爆料，目前尚無法得知。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！