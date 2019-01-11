微風南山捕獲「偶像劇男神」！0偽裝合體經典夯團..都是為了他

記者李玟儀／綜合報導

微風集團的「微風南山」10日開幕了！民眾搶在第一天前往朝聖，粗估至少湧入15萬人潮，當中包含不少明星、網紅。藝人阿緯引進的「陳興發興記菜館」也在微風南山插旗，展店第一天王子、小傑、邱宇辰（毛弟）現身捧場，「JPM」久違的合體，又是一波時代的眼淚。

▲▼阿緯新店插旗微風南山，JPM久違合體捧場。（圖／翻攝自阿緯臉書）

阿緯創立了「緯豆餐飲」，繼「點點心」之後，又引進香港煲仔飯名店「陳興發興記菜館」，首度登台就與「點點心mini」進駐微風南山，挾著「點點心」打下的口碑及高人氣，煲仔飯勢必又會掀起一波熱潮。

開幕當天，為了給阿緯加油打氣，昔日《棒棒堂》的好兄弟們特別到場支持，4人在看板前合照，他戲稱：「好久沒跟JPM合體了，感覺他們都長高不少。」其實有變化的不只JPM成員們，他在這幾年身分也是多變，除了藝人身分之外，還是人夫、兩個孩子的爸爸，現在又是「緯豆餐飲」的老闆，難怪粉絲都要為他鼓掌：「劉老闆很厲害！」

▲阿緯從藝人身分跨足餐飲業當老闆。（圖／翻攝自IG／阿緯）

身兼多職的阿緯曾說過，當了老闆後，才開始學習如何當老闆，第一個要克服的就是沒有休息的時候，他自認還有很多不足的地方，只好多看多學，學習過程中就算不會有金錢上的獲利，但是心態有所成長，學到的經驗也是用錢買不到的，他滿足地說：「這種感覺很真實、很舒服。」他大方傳授秘訣，只要願意嘗試，都會學到東西。