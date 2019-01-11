ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

微風南山捕獲「偶像劇男神」！0偽裝合體經典夯團..都是為了他

記者李玟儀／綜合報導

微風集團的「微風南山」10日開幕了！民眾搶在第一天前往朝聖，粗估至少湧入15萬人潮，當中包含不少明星、網紅。藝人阿緯引進的「陳興發興記菜館」也在微風南山插旗，展店第一天王子、小傑、邱宇辰（毛弟）現身捧場，「JPM」久違的合體，又是一波時代的眼淚。

▲▼阿緯新店插旗微風南山。（圖／翻攝自阿緯臉書、王子IG）

▲▼阿緯新店插旗微風南山，JPM久違合體捧場。（圖／翻攝自阿緯臉書）

▲▼阿緯新店插旗微風南山。（圖／翻攝自阿緯臉書、王子IG）

阿緯創立了「緯豆餐飲」，繼「點點心」之後，又引進香港煲仔飯名店「陳興發興記菜館」，首度登台就與「點點心mini」進駐微風南山，挾著「點點心」打下的口碑及高人氣，煲仔飯勢必又會掀起一波熱潮。

開幕當天，為了給阿緯加油打氣，昔日《棒棒堂》的好兄弟們特別到場支持，4人在看板前合照，他戲稱：「好久沒跟JPM合體了，感覺他們都長高不少。」其實有變化的不只JPM成員們，他在這幾年身分也是多變，除了藝人身分之外，還是人夫、兩個孩子的爸爸，現在又是「緯豆餐飲」的老闆，難怪粉絲都要為他鼓掌：「劉老闆很厲害！」

▲阿緯從藝人身分跨足餐飲業當老闆。（圖／翻攝自IG／阿緯）

身兼多職的阿緯曾說過，當了老闆後，才開始學習如何當老闆，第一個要克服的就是沒有休息的時候，他自認還有很多不足的地方，只好多看多學，學習過程中就算不會有金錢上的獲利，但是心態有所成長，學到的經驗也是用錢買不到的，他滿足地說：「這種感覺很真實、很舒服。」他大方傳授秘訣，只要願意嘗試，都會學到東西。

推薦閱讀

隋棠生產「絕望16hrs」！　3寶Olie「一出生鎖骨骨折」無助崩潰

被問：帶炎亞綸求助妙禪？　曾之喬1句話洩「3年真感情」

陳泱瑾「0修圖凸肚」逛微風南山　真實照露餡崩潰：到底誰產婦！

大勝白冰冰、五月天！　高雄「2年前這支MV」網激推：質感輾壓

訪問完黃子佼後悔了　理科太太道歉「很不好意思」

熊熊「爆乳懇親」阿兵哥身分曝光！　網曝1關鍵：他要完蛋了

小朋友看到吳亦凡廣告「是不是妖怪？」　網友揭穿黑粉心機手段

「鬼妞戀」被戴綠帽　小鬼認「1個原因」分手歷任女友

丫頭英文太爛「穿泳裝瞎晃大廳半小時」　用4個單字結局神展開！

易烊千璽「校草室友」曝光！　同學爆「恐怖內幕」：他被利用了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

隋棠生產「絕望16hrs」！　3寶Olie「一出生鎖骨骨折」無助崩潰

《航海王》結局定好了！　網爆100冊完結+艾斯復活…作者親回4大真相

甄子丹60歲岳母「比老婆還辣」　全家福曝光網傻眼

網紅林珊珊27歲買江邊豪宅！　1盞燈46萬「走廊寬到能騎車」

「這群人」他求婚成功了！　北海道下跪痛哭…尼克看牙到一半突見證

弟找打工…舒子晨「穿這樣」問職缺！　超兇「掉半球」網激動：錄取了

理科太太超狂背景曝光！「12年學費130萬」養出智商170學霸　蔡康永也服了

TWICE「白皙高馬尾女保鏢」神救援攻到爆　帥暈女粉：被掰彎了我可以

2018台灣唱片銷售榜「第一名是他3年前專輯」！　蔡依林排第三

贈獎／挑戰「聲林之王隨堂考」讓你和選手一起進棚看總決賽首播

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

微風南山, 阿緯

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 大根突襲素顏　熊熊超兇睡衣「正面趴床」吳宗憲驚喊：WOW！
  2. 王仁甫《傳說》打輸KID　「開掛」找閃電狼咪咪蛋復仇
  3. 台灣首屈一指的EDM團體？　PTT鄉民大推「這雙人組合」
  4. 安心亞「超激短褲」秀火辣身材！　激吻男性對象曝光
  5. 影評／《幻土》如夢如迷宮的現實冷眼
  6. 微風南山捕獲「偶像劇男神」！0偽裝合體經典夯團..都是為了他
  7. 幫星爵尋找「消失的腹肌」　網笑：不拍片就胖回去了
  8. SEVENTEEN、太妍蓄勢待發！1月至少27組歌手排隊回歸～
  9. 運動忘了帶上衣！　《黑澀會》玉兔「單穿中空內衣」跑步羞爆
  10. 曹西平同框「性感女神始祖」：這才是第一名　釣出整排老司機：身材好到爆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366