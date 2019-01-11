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大勝白冰冰、五月天！　高雄「2年前這支MV」網激推：質感輾壓

記者李玟儀／綜合報導

最近「高雄觀光」相關議題掀起一波討論，在白冰冰拍攝MV出爐後，被吐槽像「伴唱帶風格」，但也有人給予正面評價。有網友找出過去其他觀光宣傳MV做比較，發現最讓人耳目一新的，是2017年高雄市政府與知名插畫家「厭世動物園」合作的《驚艷是高雄》。

▲▼高雄市政府2017年與「厭世動物園」合作的觀光MV被推質感大勝。（圖／翻攝自YouTube／高雄市政府）

▲高雄市政府2017年與「厭世動物園」合作的觀光MV被推質感大勝。（圖／翻攝自YouTube／高雄市政府）

《驚豔是高雄》在2017年4月上線，5分鐘的影片裡，「厭世動物園」的各種可愛、俏皮且獨具風格的動物們，在高雄各大景點穿梭，明亮的畫面色彩與輕鬆的音樂節奏，營造出港都的活力與熱情，光從畫面來看整體相當吸引大朋友與小朋友。

▲▼高雄市政府2017年與「厭世動物園」合作的觀光MV被推質感大勝。（圖／翻攝自YouTube／高雄市政府）

▲▼高雄市政府2017年與「厭世動物園」合作的觀光MV被推質感大勝。（圖／翻攝自YouTube／高雄市政府）

▲▼高雄市政府2017年與「厭世動物園」合作的觀光MV被推質感大勝。（圖／翻攝自YouTube／高雄市政府）

影片中分為5個主題，「老時光劇場」由一對老夫妻帶隊遊覽具有故事、傳統味道的高雄景點。「城市狂想曲」是藉由孩子的想像力，讓充滿童趣的插畫與地標、景點相結合，其中一幕恐龍在高雄港邊奔馳的畫面，幽默又俏皮收獲不少好評。

▲▼高雄市政府2017年與「厭世動物園」合作的觀光MV被推質感大勝。（圖／翻攝自YouTube／高雄市政府）

▲▼高雄市政府2017年與「厭世動物園」合作的觀光MV被推質感大勝。（圖／翻攝自YouTube／高雄市政府）

▲▼高雄市政府2017年與「厭世動物園」合作的觀光MV被推質感大勝。（圖／翻攝自YouTube／高雄市政府）

在「璀璨夜高雄」部分，是介紹高雄的夜生活，入夜後高雄市立圖書館、駁二特區、愛河邊、台鋁等地華燈初上，色彩鮮艷的繪畫與夜景、燈光融合，在夜晚也能享受高雄的活力。「小旅行打卡」則是由小資正妹的視角，探訪時下年輕人愛的文青輕旅行去處。

▲▼高雄市政府2017年與「厭世動物園」合作的觀光MV被推質感大勝。（圖／翻攝自YouTube／高雄市政府）

▲▼高雄市政府2017年與「厭世動物園」合作的觀光MV被推質感大勝。（圖／翻攝自YouTube／高雄市政府）

▲▼高雄市政府2017年與「厭世動物園」合作的觀光MV被推質感大勝。（圖／翻攝自YouTube／高雄市政府）

最後一個「新港都再造」從前述4篇的主角們的視角出發，童趣的插畫在影片中穿梭，帶遊客走遍高雄復古、新興的每個角落，有傳統、有時尚、有戶外大自然，也有人文美景。影片翻譯成英語、日語、韓語、泰語以及越南語，有網友說相較於白冰冰甚至是五月天的宣傳版本，這個版本似乎更貼近人心。

▲▼高雄市政府2017年與「厭世動物園」合作的觀光MV被推質感大勝。（圖／翻攝自YouTube／高雄市政府）

▲▼高雄市政府2017年與「厭世動物園」合作的觀光MV被推質感大勝。（圖／翻攝自YouTube／高雄市政府）

▲▼高雄市政府2017年與「厭世動物園」合作的觀光MV被推質感大勝。（圖／翻攝自YouTube／高雄市政府）

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厭世動物園, 高雄, 觀光, 白冰冰, 五月天

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