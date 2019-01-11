被問：帶炎亞綸求助妙禪？　曾之喬1句話洩「3年真感情」

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藝人曾之喬（喬喬）近期發行新書《一個人去丹麥，寫一本書》，正視自己曾經的黑暗面，暢聊心態的轉變與蛻變過程。她不否認自己是有信仰的人，卻自認是個無神論者，沒有任何框架，也就不會迷信，更不會刻意強迫身邊的人跟著她一起信奉某個宗教。

▲炎亞綸和曾之喬曾一起合作《後菜鳥的燦爛時代》。（圖／資料照／華研提供）

曾之喬和炎亞綸是不錯的朋友，兩人過去曾合作《後菜鳥的燦爛時代》，據《中國時報》報導，前段時間炎亞綸捲入感情風波，她坦言原本很擔心好友的狀態，但事後看對方說話的樣子，比想像中放鬆，她也鬆了一口氣。

眾所皆知演藝圈中，曾之喬是妙禪的信徒，被問到有沒有試著帶炎亞綸接觸宗教信仰，她認為緣分很重要，「不太會刻意跟朋友講。」加上她定位自己是無神論者，認為世界上的造物者，不會因為誰有沒有信奉宗教才去愛這個人，她突破了宗教的框架，雖然接觸很多不同的信仰，但從不迷信，只要能讓自己有所成長、放鬆，就值得學習。

▲妙禪信徒眾多。（圖／翻攝佛教如來宗禪行週報）

至於在感情部分書中提及很少，曾之喬說怕失焦，但透露幾年前有個圈外男友，後來因為長大了，不想花那麼多時間在感情上，選擇分手，但在談戀愛的那個時期，同時也是罹患憂鬱症的時候，成名的壓力一直積累著，她不快樂到深夜會傳鬼打牆的求救簡訊，但隔天她全忘光有做這件事。

現在事過境遷，她回憶起有一次拍一檔戲，角色明明很駕輕就熟，台詞也不難，現場氣氛也很輕鬆，竟然感到莫名焦慮，知道隔天一早7點就要起床，但直到凌晨4點還睡不著，她整個人在床上氣哭，「事情沒有邏輯可言，我想不到有任何一場我會感到壓力，但就是睡不著，氣自己怎麼會這樣。」

▲曾之喬很有想法，認為人與人、人與信仰都需要緣分，不會刻意強求。（圖／記者周書羽攝）

陷入憂鬱情緒，曾之喬20歲時聽到清晰女聲告訴她一個人去丹麥，直到23歲她終於鼓起勇氣啟程，到世界上最快樂的國家丹麥找快樂，「我想那一次去丹麥，老天爺就是要讓我學習怎麼跟自己相處。」雖然如此，她在最低潮時期，依舊沒有放棄過自己，她說：「有人說過『我對生命有很大熱情』，我還是會很好奇，經歷這些去學到什麼，滿有實驗精神，會好奇找出口。」