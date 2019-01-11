ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

被問：帶炎亞綸求助妙禪？　曾之喬1句話洩「3年真感情」

娛樂中心／綜合報導

藝人曾之喬（喬喬）近期發行新書《一個人去丹麥，寫一本書》，正視自己曾經的黑暗面，暢聊心態的轉變與蛻變過程。她不否認自己是有信仰的人，卻自認是個無神論者，沒有任何框架，也就不會迷信，更不會刻意強迫身邊的人跟著她一起信奉某個宗教。

▲▼曾之喬、炎亞綸、王子、謝佳見。（圖／華研提供）

▲炎亞綸和曾之喬曾一起合作《後菜鳥的燦爛時代》。（圖／資料照／華研提供）

曾之喬和炎亞綸是不錯的朋友，兩人過去曾合作《後菜鳥的燦爛時代》，據《中國時報》報導，前段時間炎亞綸捲入感情風波，她坦言原本很擔心好友的狀態，但事後看對方說話的樣子，比想像中放鬆，她也鬆了一口氣。

眾所皆知演藝圈中，曾之喬是妙禪的信徒，被問到有沒有試著帶炎亞綸接觸宗教信仰，她認為緣分很重要，「不太會刻意跟朋友講。」加上她定位自己是無神論者，認為世界上的造物者，不會因為誰有沒有信奉宗教才去愛這個人，她突破了宗教的框架，雖然接觸很多不同的信仰，但從不迷信，只要能讓自己有所成長、放鬆，就值得學習。

▲妙禪信徒眾多。（圖／翻攝佛教如來宗禪行週報）

至於在感情部分書中提及很少，曾之喬說怕失焦，但透露幾年前有個圈外男友，後來因為長大了，不想花那麼多時間在感情上，選擇分手，但在談戀愛的那個時期，同時也是罹患憂鬱症的時候，成名的壓力一直積累著，她不快樂到深夜會傳鬼打牆的求救簡訊，但隔天她全忘光有做這件事。

現在事過境遷，她回憶起有一次拍一檔戲，角色明明很駕輕就熟，台詞也不難，現場氣氛也很輕鬆，竟然感到莫名焦慮，知道隔天一早7點就要起床，但直到凌晨4點還睡不著，她整個人在床上氣哭，「事情沒有邏輯可言，我想不到有任何一場我會感到壓力，但就是睡不著，氣自己怎麼會這樣。」

▲曾之喬很有想法，認為人與人、人與信仰都需要緣分，不會刻意強求。（圖／記者周書羽攝）

陷入憂鬱情緒，曾之喬20歲時聽到清晰女聲告訴她一個人去丹麥，直到23歲她終於鼓起勇氣啟程，到世界上最快樂的國家丹麥找快樂，「我想那一次去丹麥，老天爺就是要讓我學習怎麼跟自己相處。」雖然如此，她在最低潮時期，依舊沒有放棄過自己，她說：「有人說過『我對生命有很大熱情』，我還是會很好奇，經歷這些去學到什麼，滿有實驗精神，會好奇找出口。」

推薦閱讀

「鬼妞戀」被戴綠帽　小鬼認「1個原因」分手歷任女友

陳泱瑾「0修圖凸肚」逛微風南山　真實照露餡崩潰：到底誰產婦！

小朋友看到吳亦凡廣告「是不是妖怪？」　網友揭穿黑粉心機手段

丫頭英文太爛「穿泳裝瞎晃大廳半小時」　用4個單字結局神展開！

楊冪離婚「4歲女兒首露面」！聽關鍵字「瞬間反應」粉絲心疼了

熊熊「爆乳懇親」阿兵哥身分曝光！　網曝1關鍵：他要完蛋了

六月2歲Q女「最萌花童」　李易被電暈偷親：一輩子不要交男友最好

訪問完黃子佼後悔了　理科太太道歉「很不好意思」

隋棠生產「絕望16hrs」！　3寶Olie「一出生鎖骨骨折」無助崩潰

易烊千璽「校草室友」曝光！　同學爆「恐怖內幕」：他被利用了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

隋棠生產「絕望16hrs」！　3寶Olie「一出生鎖骨骨折」無助崩潰

《航海王》結局定好了！　網爆100冊完結+艾斯復活…作者親回4大真相

甄子丹60歲岳母「比老婆還辣」　全家福曝光網傻眼

網紅林珊珊27歲買江邊豪宅！　1盞燈46萬「走廊寬到能騎車」

「這群人」他求婚成功了！　北海道下跪痛哭…尼克看牙到一半突見證

理科太太超狂背景曝光！「12年學費130萬」養出智商170學霸　蔡康永也服了

TWICE「白皙高馬尾女保鏢」神救援攻到爆　帥暈女粉：被掰彎了我可以

防彈少年團師弟「團名17個字母」史上最長！　單眼皮高顏值成員公開

2018台灣唱片銷售榜「第一名是他3年前專輯」！　蔡依林排第三

追捕貴婦奈奈2黑道…美刑警都怕！　華青幫作案內幕曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

曾之喬, 炎亞綸, 後菜鳥的燦爛時代

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 復仇者聯盟傳在奧斯卡合體！　「沒主持人拯救收視率」
  2. 東區地下街排隊等出爐！熱呼呼爆餡韓國「手撕麵包」
  3. 被問：帶炎亞綸求助妙禪？　曾之喬1句話洩「3年真感情」
  4. 網友日本偶遇福原愛、江宏傑！　「7個月孕肚」曝光網全看傻
  5. 瘋電影／賭命運轉手　各位爸爸請把手機收起來
  6. 芭比娃娃真人版電影確定！　「小丑女」瑪格羅比主演
  7. 隋棠生產「絕望16hrs」！　3寶Olie「一出生鎖骨骨折」無助崩潰
  8. Highlight龍俊亨「深夜直播」崩潰爆哭　痛喊：我的心生病了⋯
  9. 專訪／曾之喬19歲陷憂鬱症！痛苦失眠5年「深夜傳求救簡訊」
  10. 女星圖強存錢術！公主淪月光族　她靠2招留住錢

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366