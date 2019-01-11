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隋棠生產「絕望16hrs」！　3寶Olie「一出生鎖骨骨折」無助崩潰

記者李玟儀／綜合報導

藝人隋棠和老公Tony結婚3年多，陸續生下Max、Lucy，2018年底又迎來第3胎兒子Olie，住在月子中心休養近1個月，她寫下這次生產的心得，透露產前就打算不打減痛分娩，但結果卻讓她後悔大呼：「我真的太輕敵！」

▲▼隋棠生產「崩潰16小時」。（圖／翻攝自隋棠臉書）

▲隋棠歷經「崩潰16小時」終於生出Olie。（圖／翻攝自隋棠臉書）

隋棠鑑於有生了2胎的經驗，覺得產痛有多痛早就有體悟，加上聽從坊間說法，生過2個孩子以上的媽媽都是越生越好生，她在生Olie之前一派輕鬆，不僅待產包很簡便，一直到要進院生產前，都還有心情跟媽媽開玩笑：「等等生完就回來吃午餐了。」沒想到這個「等等」直接變成隔天早上。

在孕期產檢時，隋棠多是和醫生討論，希望可以靠自己的力量生產，不要有外力介入，包括壓肚子、產鉗、真空吸引、剪會陰等等，然而在生Olie的這16個鐘頭裡她不只一次覺得絕望，連陪產的先生Tony都覺得，彷彿看了一場慢速、無止盡的凌遲。

▲▼隋棠生產「崩潰16小時」。（圖／翻攝自隋棠臉書）

▲Olie就像哥哥Max和姐姐Lucy的綜合版。（圖／翻攝自隋棠臉書）

在Olie快生出來的「最後極痛一小時」，隋棠一邊承受著痛一邊在心裡反悔無助吶喊，希望有人能幫忙擠一下肚子，「快幫忙把那小子擠出來！我快崩潰了！我好像要昏倒了！」但醫護人員卻是按照產前的共識，給予鼓勵及引導，讓她自然生產，當時她的心情是「像一隻被魚販倒在發燙柏油路上的魚，又痛苦又絕望的翻滾掙扎。」

好不容易看到Olie的頭了，結果因為兒子的肩膀太寬卡住，幾經折騰，隋棠在進醫院的16個小時後，生出了在肚子住滿40周，重達3700公克的兒子，「壯碩弟弟終於帶著他為了奮力擠出媽媽狹窄骨盆而骨折的鎖骨，華麗出生了！」回顧整個過程，她說生三胎都有不同的驚喜，不管減痛或沒有減痛，所有經歷煎熬產期的媽媽都是最偉大的！

隋棠全文：

「不打減痛分娩」。
這是面臨將再次進產房生Olie時的唯一想法。原因無他，只是憑著生第二胎Lucy時，自己從開始感覺到痛到生完只花了30分鐘的急產經驗，加上聽過的所有生了兩個孩子以上的媽媽經驗都是越生越好生、要小心還沒到醫院寶寶就跑出來、以及醫生手套都還沒戴好寶寶已經滑壘出現在產檯等等的說法，不僅讓我莫名忘記了上次沒打無痛時有多痛，還給了我旁人都看不懂的自信(嗯～那個旁人就是大傻無誤)，覺得，當時的自己都能熬過了，產痛就是那麼痛我很清楚啊，還能更糟嗎？絕對不可能更糟了啊！
結論是，我真的太。輕。敵。

我的掉以輕心從準備待產包就有跡可循，說是待產包，其實內容物只有一條羊脂膏、兩雙保暖襪，和訊聯給的臍帶血、臍帶間質幹細胞及基智碼(DNA儲存)的收集包，而且收集包還是要交給醫護人員的其實不算。後來在先生提醒下才又記得帶上了牙刷牙膏和保溫瓶。

記得進醫院那天是早上，匆匆出門前還有心情跟我媽開玩笑說不用擔心啦，等等生完就回來吃午餐了，結果誰知道整個生到了隔天早上。過程中催生已經都催到底，眼看醫生吃完了早餐又去吃了午餐，接著連晚餐都吃完了然後在產房外要嗑起瓜子了，我的產程都一直一下超痛一下不痛地緩慢前進。

根據從頭到尾站在搖滾區緊握著他自己的手(因為那當下任何體溫碰到我都會讓我不舒服所以禁止握我的手)、不敢大口呼吸(因為上次的經驗讓他知道要盡量把周圍的氧氣留給我)、也不敢多說話(因為體悟過這種時候很容易就能激怒產婦)的先生的說法，他覺得他看了一場慢速的彷彿無止盡的凌遲，而躺在產檯上的我的心情則只有絕望兩個字可以形容。原因是，產檢時多次和醫生討論的重點，就是希望可以讓我自然的、靠自己的力量生、不要有外力介入，我的醫生也是很自然派的，因此我們快速達成了包括壓肚子或產鉗、真空吸引、剪會陰等等都不要的共識。
所以在Olie終於快擠出來的最後那「極痛一小時」，邊痛也只能邊在內心反悔無助吶喊：「誰來擠一下我的肚子拜託？！快幫忙把那小子擠出來！我快崩潰了！我好像要昏倒了！」但回到現實，醫護人員除了盡力的專業的鼓勵我引導我，還是鼓勵我引導我，就像當初說好的一樣，而我只能像一隻被魚販倒在發燙柏油路上的魚，又痛苦又絕望的翻滾掙扎。

終於，在一次憋氣用力時，聽到醫生開心宣佈：「快了，看到頭了喔，頭髮好多啊！」彷彿看到一線曙光般，我用盡僅剩不多的意志力，緊接著再用力擠了兩次後，醫生果然大喊：「好了！出來了！」嗚嗚嗚終於啊～～～撒花撒花！
但，只過了大概三秒吧，才鬆了一口大氣以為解脫的我又突然痛了起來，很痛很痛又看不到自己下面的我趕忙問醫生怎麼了？是怎麼了？怎麼還那麼痛啊啊啊啊？醫生淡定的回：「啊，是頭出來了，但肩膀卡住了呢，他肩膀好寬，以後可以打橄欖球⋯」

總之，在進醫院16個鐘頭後，在我肚子裡吃好睡好整整40週的3700克壯碩弟弟，終於帶著他為了奮力擠出媽媽狹窄骨盆而骨折的鎖骨壯麗出生了！

回過神後趕緊關心一下從頭到尾站在我身邊、一向比我還緊張的Tony哥，看看他還好嗎，結果他轉頭對我說：「baby，好恐怖喔！」我想說是不是這次血也很多又嚇到他？結果他說不是：「是Olie只有伸一個頭出來在妳兩條腿間那個畫面。」

我：「。。。。。。。。。。。。」

#真的沒有絕對越生越好生這件事
#我是次次不同次次有驚喜
#無論自然產剖腹產有減痛沒減痛都是偉大的媽媽

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隋棠, Max, Tony, Lucy, Olie

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