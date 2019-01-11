ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

台灣首屈一指的EDM團體？　PTT鄉民大推「這雙人組合」

▲▼原子邦尼。（圖／滾石提供）

▲原子邦妮親自拍攝歌詞版MV。（圖／滾石提供）

記者關韶文／台北報導

原子邦妮近期備受討論，更被鄉民封為「台灣首屈一指的EDM團體」，他們打鐵趁熱推出歌詞MV《不會再哭泣》，是為「這樣我就能忘記你了」的續作，被批為竟然拋棄可愛女主角的狠心男之深情反饋，劇情急轉直下，更讓人好奇是否會有第三部曲。

這首歌詞MV當中雖然幾乎沒有人物出現，親自執導的原子邦妮用景物說故事，更讓大批網友紛紛上網留言表示邊看著邊哭泣。絕美的日本景點配上深情歌詞讓人心碎，但也有更多人被超美畫面療癒，表示每次看完原子邦妮MV都像是去了一場很棒的旅行。

▲▼原子邦尼。（圖／滾石提供）

▲▼原子邦妮EDM實力被鄉民讚爆。（圖／滾石提供）

▲▼原子邦尼。（圖／滾石提供）

影片中場景包括了東京鐵塔、日本輕井澤、富士山河口湖等知名旅遊勝地，兩人幾乎是交出專輯母帶的隔天就出發，在沒有任何工作人員陪同，於大雪覆蓋的低溫和負重攝影器材下獨自完成MV，過程雖然疲累但只要成品能讓大家更加進入故事並因此獲得救贖的力量，一切都很值得。

2018年底，華語流行音樂熱鬧搶攻市場，原子邦妮也祭出全新專輯「我在宇宙的邊緣」。作品一推出便受到網友熱烈討論，其中一則標題為「是否為台灣首屈一指的EDM團體」登上 PTT 八卦版，更壓倒性的獲得一致的認同與讚許。而主唱查查的空靈唱腔也被討論在年底眾多女歌手發片當中獨樹一格，極具個人特色。原子邦妮將在3月起舉辦北中南巡演。

潘瑋柏被爆空姐女友懷孕！　「已登記結婚」3年秘戀修正果

推薦閱讀

獨家／陳漢典私約侯佩岑簡訊曝光！　「一顆愛心」藏驚喜

大陸男團選秀內幕曝光！　「訓練到腳受傷」音訊全無

特／採訪五月天是件壓力很大的事！謝謝《人生無限公司》

A-Lin拒唱《比悲傷》主題曲！　超吃味「真實原因」曝光

五迷點梁靜茹《勇氣》瑪莎尷尬了！　阿信「直接清唱」

揭秘五月天巡演！　「舞台有3套、50個貨櫃」才趕上搭建

男團英承晞連勾2任「網紅女友」　出面回應兩人關係！

五月天122場《人生無限》親自討論！　工作人員曝辛苦內幕

士杰女兒「二度燙傷」送急診　五月天阿信對他發飆：滾！

隋棠生產「絕望16hrs」！　3寶Olie「一出生鎖骨骨折」無助崩潰

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

隋棠生產「絕望16hrs」！　3寶Olie「一出生鎖骨骨折」無助崩潰

《航海王》結局定好了！　網爆100冊完結+艾斯復活…作者親回4大真相

甄子丹60歲岳母「比老婆還辣」　全家福曝光網傻眼

網紅林珊珊27歲買江邊豪宅！　1盞燈46萬「走廊寬到能騎車」

「這群人」他求婚成功了！　北海道下跪痛哭…尼克看牙到一半突見證

弟找打工…舒子晨「穿這樣」問職缺！　超兇「掉半球」網激動：錄取了

理科太太超狂背景曝光！「12年學費130萬」養出智商170學霸　蔡康永也服了

TWICE「白皙高馬尾女保鏢」神救援攻到爆　帥暈女粉：被掰彎了我可以

2018台灣唱片銷售榜「第一名是他3年前專輯」！　蔡依林排第三

贈獎／挑戰「聲林之王隨堂考」讓你和選手一起進棚看總決賽首播

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

原子邦尼

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 「玖壹壹師弟」饒舌嗆《聲林》林孟辰　蕭敬騰：太兇了！
  2. 贈獎／《馴龍高手3》一起和「沒牙」冒險　尋找傳說中的龍國祕境
  3. 丫頭買「人生第一個LV包」現賺2萬！　利菁笑回一句話：惹毛來賓了
  4. 四金限定組合！茄子蛋合唱「金鐘、金馬、電影節3影帝」
  5. 羅大佑「週3俱樂部」精神寫成歌！　暖唱：把音樂當晚餐　
  6. 小昆凌「超兇浴照」網看呆！　「100%真人娜美腰身」辣噴鼻血
  7. 3歲兒生日趴　李培禎要求禮物折現金「全捐弱視兒童」
  8. 安孝燮要演歷代級醜男？靈魂復甦後和朴寶英「人生調換」
  9. 《以團之名》導師有S.H.E的「她」！　還有韓女團成員…名單曝光
  10. 范冰冰台灣戰友GG！知情人士爆「2原因繼續關」　罰金飆破40億

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366