台灣首屈一指的EDM團體？　PTT鄉民大推「這雙人組合」

▲原子邦妮親自拍攝歌詞版MV。（圖／滾石提供）

記者關韶文／台北報導

原子邦妮近期備受討論，更被鄉民封為「台灣首屈一指的EDM團體」，他們打鐵趁熱推出歌詞MV《不會再哭泣》，是為「這樣我就能忘記你了」的續作，被批為竟然拋棄可愛女主角的狠心男之深情反饋，劇情急轉直下，更讓人好奇是否會有第三部曲。

這首歌詞MV當中雖然幾乎沒有人物出現，親自執導的原子邦妮用景物說故事，更讓大批網友紛紛上網留言表示邊看著邊哭泣。絕美的日本景點配上深情歌詞讓人心碎，但也有更多人被超美畫面療癒，表示每次看完原子邦妮MV都像是去了一場很棒的旅行。

▲▼原子邦妮EDM實力被鄉民讚爆。（圖／滾石提供）

影片中場景包括了東京鐵塔、日本輕井澤、富士山河口湖等知名旅遊勝地，兩人幾乎是交出專輯母帶的隔天就出發，在沒有任何工作人員陪同，於大雪覆蓋的低溫和負重攝影器材下獨自完成MV，過程雖然疲累但只要成品能讓大家更加進入故事並因此獲得救贖的力量，一切都很值得。

2018年底，華語流行音樂熱鬧搶攻市場，原子邦妮也祭出全新專輯「我在宇宙的邊緣」。作品一推出便受到網友熱烈討論，其中一則標題為「是否為台灣首屈一指的EDM團體」登上 PTT 八卦版，更壓倒性的獲得一致的認同與讚許。而主唱查查的空靈唱腔也被討論在年底眾多女歌手發片當中獨樹一格，極具個人特色。原子邦妮將在3月起舉辦北中南巡演。