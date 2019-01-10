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八三夭日本糗訂錯房間　5人前進「公共澡堂」洗澡！

記者關韶文／台北報導

搖滾樂團八三夭將在3月23日跳進高雄巨蛋！八三夭也承諾「在台北小巨蛋不能跳的，高雄場讓你重頭跳到尾、加倍奉還給你！」團長小橘呼籲：「高雄場請大家記得兩件事『大聲唱、用力跳』！」門票開放官網「夭怪村」首購，讓歌迷摩拳擦掌期待搶票。

▲▼八三夭。（圖／滾石提供）

▲▼八三夭將前進高雄開唱。（圖／滾石提供）

▲▼八三夭。（圖／滾石提供）

八三夭高雄開唱倒數，最近又重新看過「一事無成的偉大」台北演出錄像，八三夭說，「雖然在小巨蛋不能叫大家跳，但台下歌迷非常投入，團員們各個在台上也是跳好跳滿！」團長小橘強調：「高雄場請大家記得兩件事『大聲唱、用力跳』就對了！」這次會加倍奉還。

此外，主唱阿璞也預告：「八三夭即將發行新單曲，確定會在高雄首唱新歌！」吉他手劉逼也補充，這絕對是高雄場限定演出，八三夭最喜歡做「接地氣」表演，團員們已經在為高雄巨蛋準備，希望帶來符合高雄風格的在地化演出。

▲▼八三夭。（圖／滾石提供）

▲▼八三夭分享日本訂房經驗。（圖／滾石提供）

▲▼八三夭。（圖／滾石提供）

喜歡冒險嚐鮮的八三夭也分享外宿經驗，通常都是由「雷王」劉逼負責幫大家訂房，也很常踩到雷。像是之前去墾丁演出訂了每人每晚300元在墾丁大街上的便宜民宿，沒想到到了現場，房東給了另一個深山裡的地址，說他們的房間在那。團員們騎摩托車騎很久才到。到了現場，房間、床單都是霉味。又因為是訂2人房加床，擠三人睡。沒想到加床是給你一塊毯子，要那人打地舖睡。

這幾年還有去日本演出，也是雷王訂的房，想說是日本、因為不會再踩到雷吧！結果訂到了沒有浴室、無法洗澡的房間，於是眾人又相約去公共澡堂洗澡。由於訂房經驗相當坎坷，八三夭特別推出套票，希望歌迷在「交通、住宿」上都能一次解決。

女店員「英文連珠炮」摃殺價　全程霸氣外露...老外喝西北風

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