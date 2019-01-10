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第3胎生父再爆是「台灣男星」　張柏芝怒嗆：噁心至極！

記者許皓婷／綜合報導

香港女星張柏芝秘密生下第3胎寶寶「小王子」，引發軒然大波，孩子的生父身分卻始終成謎。近日曾與她傳過緋聞的台灣男星何孟懷卻突然PO出曬娃照，更自稱「超級奶爸」，在網路上掀起一陣熱議。

▲張柏芝兒生父爆是何孟懷。（圖／翻攝自微博）

▲張柏芝第三胎兒子生父身分成謎。（圖／翻攝自微博）

張柏芝2018年11月生下第3胎兒子後，寶寶的生父身分，一路從65歲的新加坡富商、50歲大陸富豪，再從前夫謝霆鋒扯到周星馳，各種爆料層出不窮，又被爆出疑是台灣男星何孟懷，因為男方突然在微博PO出「曬娃照」，更自稱是「超級奶爸」，引來網友驚呼：「是張柏芝的小王子嗎」。

▲張柏芝兒生父爆是何孟懷。（圖／翻攝自微博）

▲張柏芝兒生父爆是何孟懷。（圖／翻攝自微博）

▲何孟懷PO曬娃照，自稱「超級奶爸」。（圖／翻攝自微博）

對此，張柏芝的官方微博9日再度出面否認，並轉發先前闢謠和何孟懷戀情的微博否認，直指對方碰瓷、故意倒貼，噁心至極，「之前已經闢謠多次了，為了蹭熱度連做人的底線都不要了！堅決打假，拒絕捆綁！」

▲張柏芝兒生父爆是何孟懷。（圖／翻攝自微博）

▲張柏芝官方微博闢謠。（圖／翻攝自微博）

而張柏芝和何孟懷曾一起參加《女神的選擇》，在節目中有許多親密互動，被外界拱為CP，男方並曾在節目中對她告白，兩人因此傳出緋聞，甚至爆出即將訂婚，但不被男方家人看好，不過這些消息一一遭張柏芝工作室否認。

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