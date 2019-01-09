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馮紹峰脫口「夫妻私下情趣」　曝趙麗穎片場發火…不爽「這件事」

記者許皓婷／綜合報導

馮紹峰、趙麗穎2018年10月宣布結婚後，又證實懷孕的喜訊，轟動娛樂圈，而夫妻倆搭檔主演的新劇《知否知否應是綠肥紅瘦》，也在日前開播，引起高度關注，他近日為了宣傳新劇接受專訪時，更大方分享和老婆的私下情趣，閃瞎不少人。

▲趙麗穎幫馮紹峰畫眉毛。（圖／翻攝自微博）

▲馮紹峰、趙麗穎2018年10月宣布結婚。（圖／翻攝自微博）

馮紹峰和趙麗穎合作的新劇《知否知否應是綠肥紅瘦》，正在熱播中，他近日上節目接受專訪，還當場模仿起老婆笑的模樣，更在替對方的照片畫眉毛時，緊張直呼：「壓力好大！」看得出對愛妻的在意，他更透露：「她經常給我畫眉毛呢！」意外暴露了夫妻的私下情趣。

▲趙麗穎幫馮紹峰畫眉毛。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎幫馮紹峰畫眉毛。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎幫馮紹峰畫眉毛。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎幫馮紹峰畫眉毛。（圖／翻攝自微博）

▲馮紹峰透露趙麗穎會幫自己畫眉毛。（圖／翻攝自微博）

而馮紹峰罕見分享夫妻間私下情趣後，他也大方透露兩人工作時的對戲模式，他表示趙麗穎可能還因為「背台詞」生自己氣，因為女方都在家裡就先背好台詞，自己則是短暫記憶力，於是習慣到現場再背，他無奈地說：「所以她總是憂心忡忡地看我在那背詞。」

▲趙麗穎幫馮紹峰畫眉毛。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎幫馮紹峰畫眉毛。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎幫馮紹峰畫眉毛。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎、馮紹峰對戲模式。（圖／翻攝自微博）

而《知否》也被視為趙麗穎和馮紹峰的定情之作，電視劇舉辦試片會時，製作人侯鴻亮就爆料，兩人在拍戲前早就在一起了，「拍《知否》就是兩人相互深入了解的一個過程。」導演張開宙也透露男、女主角拍戲默契十足，經常一次就拍好，並形容「像過日子一樣拍戲。」製作人的爆料引來陸網推測，兩人早在電影《女兒國》時就開始交往。

▲趙麗穎幫馮紹峰畫眉毛。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎、馮紹峰夫妻主演《知否》。（圖／翻攝自微博）

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