3歲小周周「全家福畫作」曝光！　昆凌一看「這特徵」笑了：一定是我

記者許皓婷／綜合報導

藝人昆凌與周杰倫結婚後，陸續生下女兒小周周（Hathaway）和兒子Romeo，一家四口幸福美滿，一舉一動更是備受矚目。常透過社群網站分享生活點滴的她，8日更在IG曬出女兒畫的「全家福照」。

▲周杰倫、昆凌婚後育有一對子女。（圖／翻攝自IG／周杰倫、昆凌）



昆凌8日在IG上PO出女兒小周周畫的「全家福」，她透露自己是在晚上睡前，才看到愛女在牆上的精心畫作，只見畫面中，出現了3個人，而其中一個身體瘦瘦長長的，讓她看到笑著直呼：「我覺得這一定是我！」

▲小周周畫全家福。（圖／翻攝自IG／昆凌）

但昆凌跟周杰倫總是小心藏起小孩的正臉，她曾在接受《VOGUE》採訪時，提到保護兒女長相的原因，認為小孩一旦被稱作「誰誰誰的兒子、女兒」，就好像失去了自己的名字。像是她自從嫁給周杰倫後，就被稱為「天王嫂」，某種程度上來說，也是失去了自己的名字，「但我ok，因為這是我自己的選擇。」

不過，昆凌認為小孩跟自己不一樣，畢竟出生是無法選擇的事情。所以她希望等到小孩長大，再自主選擇，如果願意公開就公開，「我跟老公都希望他們是很開心成為我們的女兒兒子，而不是一種壓力。」表達出對小周周和Romeo的尊重與疼愛。

▲周杰倫、昆凌讓小孩長大自己選擇要不要公開長相。（圖／翻攝自IG／昆凌、周杰倫）