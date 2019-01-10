新《天龍八部》超狂名單曝光！　《延禧》的「她」+《如懿傳》娘娘

記者許皓婷／綜合報導

經典電視劇《天龍八部》第六代來了！劇組及主要演員們8日在大陸雲南大理，舉行了正式的開機儀式，官方首批主要角色劇照也隨之曝光，引起熱烈討論。

▲新《天龍八部》第六代。（圖／翻攝自微博）



新版《天龍八部》8日正式開機拍攝後，官方也首度釋出主要角色的劇照，三大男主角之中，楊祐寧飾演「喬峰」，白澍飾演「段譽」，張天陽飾演「虛竹」，另外，「王語嫣」則由香港藝人文詠珊扮演。

▲新《天龍八部》角色劇照。（圖／翻攝自微博）



另外，演過《延禧攻略》大反派「爾晴」的蘇青，一改以往的壞女人形象，變成《天龍八部》中溫柔體貼的「阿朱」，她同父異母的妹妹「阿紫」 ，則是由曾在《如懿傳》飾演「玫嬪」的何泓姍，兩部超夯宮鬥劇的​實力派組合，令人耳目一新，也讓外界格外期待。

▲▼蘇青飾演「阿朱」（上），何泓姍飾演「阿紫」（下）。（圖／翻攝自微博）







▲何泓姍飾《如懿傳》玫嬪（左），蘇青飾《延禧攻略》爾晴（右）。（圖／翻攝自微博）



《天龍八部》是改編自作家金庸的長篇武俠小說，過去先後於1982年、1990年、1997年、2003年及2013年，5度翻拍成電視劇、電影，是不少人心目中的經典武俠劇。如今第六代開拍，讓一大票戲迷直呼懷念，也非常期待。

▲《天龍八部》改編自金庸武俠小說。（圖／翻攝自微博）