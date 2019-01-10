嚴立婷怒了：能不能給妳十巴掌！　爆氣開嗆「毫無羞恥心」

記者許皓婷／綜合報導

新北市永和一家托嬰中心9日爆出施虐幼童，涉嫌虐嬰的夏姓主任出面說明時，表示是「情緒失控」，並非施暴，面對媒體追問時，更直接回應：「已經道歉了，那要怎麼樣！」引發外界撻伐。而藝人嚴立婷得知後，也在臉書爆氣怒譙：「能不能不小心給妳十巴掌？」

▲嚴立婷嗆施暴的托嬰中心。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷 Willson&Tina）



永和的托嬰中心爆發虐嬰事件後，引起外界高度關注，該托嬰中心的主任更表明是「情緒失控」，嚴立婷10日在臉書發表看法，直接回嗆：「那如果家長們情緒失控能不能不小心給妳十巴掌？只是想問妳這種人怎麼配當幼兒園的主任！」她表示最討厭這種自以為有程度有水準的口氣，更毫無羞恥心地說出沒人聽得下去的話，她更呼籲：「家長真的要好好慎選孩子們的學校啊！」

▲嚴立婷FB發文。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷 Willson&Tina）



而嚴立婷和籃球員老公張智峰結婚後，育有一對寶貝兒女，為人母的她也心有戚戚焉，更直呼：「看到這個真的會秒怒！」她表示自己聽到影片裡孩子的慘叫聲時，心都碎了，更怒嗆施暴的相關人員：「老鼠屎快離開教育界拜託。」一番心聲引來大批網友共鳴，紛紛留言：「施暴硬是説情緒失控，有差異嗎」、「真的太誇張了啦」、「看了好揪心好難過」。

▲嚴立婷和老公張智峰育有一對兒女。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷 Willson&Tina）