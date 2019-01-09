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《妻子浪漫旅行》爆有《延禧攻略》娘娘！　首對明星夫妻曝光

記者許皓婷／綜合報導

陸綜《妻子的浪漫旅行》第一季找來陳小春、應采兒，張杰、謝娜，穎兒、付辛傅，以及程莉莎、郭曉東，加上陶晶瑩主持，開播以來話題不斷。第二季的名單備受外界矚目，最新宣布有袁詠儀、張智霖夫妻，更被爆出還有《延禧攻略》的娘娘。

▲妻子浪漫旅行2嘉賓。（圖／翻攝自微博）

▲《妻子的浪漫旅行》第二季將開播。（圖／翻攝自微博）

《妻子的浪漫旅行2》未開播先轟動，網路上，各種來賓陣容的爆料層出不窮，而官方微博最新PO文則轉發了袁詠儀、張智霖夫妻在機場合照的微博，疑似正式官宣了第一對夫妻名單，引發網友熱議。

▲妻子浪漫旅行2嘉賓。（圖／翻攝自微博）

▲《妻子的浪漫旅行2》有袁詠儀、張智霖夫妻。（圖／翻攝自微博）

而近日更有網友在微博爆料，透露《妻子的浪漫旅行》第二季嘉賓有「娘娘」、「瓊瑤女郎」、「港姐」以及「超人媽媽」，其中「瓊瑤女郎」就被猜測是演過《又見一簾幽夢》的張嘉倪，「港姐」則是袁詠儀，「超人媽媽」則謠傳是帶女兒上過《媽媽是超人》第二季的包文婧。

▲妻子浪漫旅行2嘉賓。（圖／翻攝自微博）

▲網友爆料第二季嘉賓名單。（圖／翻攝自微博）

而大陸女星張嘉倪不僅曾是「瓊瑤女郎」，她還在《延禧攻略》中飾演「最美妃子」順嬪，但現實生活中的她，已在2014年結婚，嫁給在婚策公司當執行董事的老公賈超，婚後至今非常甜蜜，更是個幸福的二寶媽媽。

▲妻子浪漫旅行2嘉賓。（圖／翻攝自微博）

▲張嘉倪被爆將參加《妻子的浪漫旅行2》。（圖／翻攝自微博）

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妻子的浪漫旅行, 袁詠儀, 張嘉倪

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