專訪／女友偷吃小王遊6天！《女兵》梁瀚名抓包「竟被深夜趕出門」

記者林奕如／專訪

梁瀚名在TVBS《女兵日記》飾演林國樑走紅，劇中和好兄弟林建予（鯰魚哥 飾）同時喜歡上淑靜（楊雅筑 飾），但因為太博愛，讓素娥（梁舒涵 飾）心存希望，上演揪心四角戀。現實生活中，他也曾面臨過戀愛考驗，被某一任女友劈腿，甚至在深夜被趕出門，在上海大街上流浪。

▲梁瀚名演出《女兵日記》爆紅 。（圖／TVBS、傳遞娛樂提供）

梁瀚名研究所就讀輔大運動休閒管理系，但仔細思考自己興趣，想往其他方向發展，準備先當兵再找工作，在等待當兵空檔時期，他放鬆心情到上海找朋友，透過朋友介紹，認識一位上海女孩，很快就陷入熱戀，但相處3個月後，他必須回台入伍，兩人維持遠距離戀愛，他回想當時甜蜜：「只要一放假有空就打國際電話，一個月電話費大概4千元，那時當兵一個月薪水5千5，繳完錢就幾乎沒了。」

▲梁瀚名擁有陽光微笑，擄獲不少女粉。（圖／TVBS提供）

兩人維持戀愛關係，退伍後他想給女友驚喜，興奮飛到上海去找她，但沒想到是心碎的開始，梁瀚名苦澀地說：「她很驚喜沒錯，但隨後表示要去北京工作，我只好一個人待在她家。」但他第六感覺得不對勁，待在她家期間滑手機，竟然找到她隱藏的微博帳號，發現她和另一個男生有互稱「寶貝」的曖昧訊息，顯然關係親密，他瞬間感覺「綠雲罩頂」。

▲梁瀚名《女兵日記》和素娥有不少對手戲 。（圖／TVBS提供）

「她說去北京工作，但陸續PO出一連串出遊照，其中有一張在餐廳自拍，同時間曖昧男也PO照，一看沙發的花色，就是在同一地點。」他在女友家待了6天，一開始不敢相信，非常憤怒，但隨著時間過去，他傷心到無話可說。

女友回家之後，他冷靜質問：「我都知道了，妳要不要老實說。」女友堅決不承認，他要用行動證明，準備把電腦打開，沒想到女友直接把網路線拔掉，「她已經有點惱羞成怒，大吼：『你為何不相信我。』那個惱羞成怒的神情，我記到現在，有一種好像我在無理取鬧，她都沒錯的感覺。」

▲梁瀚名苦澀回憶被某一任女友劈腿。（圖／TVBS提供）

梁瀚名對女友心死，甚至有一種看女友演戲感覺，最後女友在晚上10點把他趕出家門，他一人流浪在大街上，只好緊急打給好友，請朋友來解救，「我還記得那幾天是中秋連假，我就一個人孤獨回台，算是傷心中秋節。那陣子沒有痛哭啦！但我都失眠睡不著。」

沒想到過了許久，這位前女友2018年底私訊梁瀚名，懺悔當年很對不起他，表達現在很後悔，恰好過陣子要來台灣工作，是否可以約吃飯見面，他一看到私訊嚇了一跳，只簡單回應：「相見不如不見，不用道歉。」他不想再揭起當年的舊傷了。