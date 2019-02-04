ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

專訪／女友偷吃小王遊6天！《女兵》梁瀚名抓包「竟被深夜趕出門」

記者林奕如／專訪

梁瀚名在TVBS《女兵日記》飾演林國樑走紅，劇中和好兄弟林建予（鯰魚哥 飾）同時喜歡上淑靜（楊雅筑 飾），但因為太博愛，讓素娥（梁舒涵 飾）心存希望，上演揪心四角戀。現實生活中，他也曾面臨過戀愛考驗，被某一任女友劈腿，甚至在深夜被趕出門，在上海大街上流浪。

▲梁瀚名 。（圖／TVBS、傳遞娛樂提供）

▲梁瀚名演出《女兵日記》爆紅 。（圖／TVBS、傳遞娛樂提供）

梁瀚名研究所就讀輔大運動休閒管理系，但仔細思考自己興趣，想往其他方向發展，準備先當兵再找工作，在等待當兵空檔時期，他放鬆心情到上海找朋友，透過朋友介紹，認識一位上海女孩，很快就陷入熱戀，但相處3個月後，他必須回台入伍，兩人維持遠距離戀愛，他回想當時甜蜜：「只要一放假有空就打國際電話，一個月電話費大概4千元，那時當兵一個月薪水5千5，繳完錢就幾乎沒了。」

▲梁瀚名《女兵日記》林國樑專訪照片 。（圖／TVBS提供）

▲梁瀚名擁有陽光微笑，擄獲不少女粉。（圖／TVBS提供）

兩人維持戀愛關係，退伍後他想給女友驚喜，興奮飛到上海去找她，但沒想到是心碎的開始，梁瀚名苦澀地說：「她很驚喜沒錯，但隨後表示要去北京工作，我只好一個人待在她家。」但他第六感覺得不對勁，待在她家期間滑手機，竟然找到她隱藏的微博帳號，發現她和另一個男生有互稱「寶貝」的曖昧訊息，顯然關係親密，他瞬間感覺「綠雲罩頂」。

▲梁瀚名《女兵日記》爆紅。（圖／TVBS提供）

▲梁瀚名《女兵日記》和素娥有不少對手戲 。（圖／TVBS提供）

「她說去北京工作，但陸續PO出一連串出遊照，其中有一張在餐廳自拍，同時間曖昧男也PO照，一看沙發的花色，就是在同一地點。」他在女友家待了6天，一開始不敢相信，非常憤怒，但隨著時間過去，他傷心到無話可說。

女友回家之後，他冷靜質問：「我都知道了，妳要不要老實說。」女友堅決不承認，他要用行動證明，準備把電腦打開，沒想到女友直接把網路線拔掉，「她已經有點惱羞成怒，大吼：『你為何不相信我。』那個惱羞成怒的神情，我記到現在，有一種好像我在無理取鬧，她都沒錯的感覺。」

▲梁瀚名《女兵日記》爆紅。（圖／TVBS提供）

▲梁瀚名苦澀回憶被某一任女友劈腿。（圖／TVBS提供）

梁瀚名對女友心死，甚至有一種看女友演戲感覺，最後女友在晚上10點把他趕出家門，他一人流浪在大街上，只好緊急打給好友，請朋友來解救，「我還記得那幾天是中秋連假，我就一個人孤獨回台，算是傷心中秋節。那陣子沒有痛哭啦！但我都失眠睡不著。」

沒想到過了許久，這位前女友2018年底私訊梁瀚名，懺悔當年很對不起他，表達現在很後悔，恰好過陣子要來台灣工作，是否可以約吃飯見面，他一看到私訊嚇了一跳，只簡單回應：「相見不如不見，不用道歉。」他不想再揭起當年的舊傷了。

女星偷吃閨蜜男友死不認　姚蜜翻「關鍵影片」：保險套少1個

推薦閱讀

小玉認了患憂鬱症　笑笑早察覺「3異狀」淚崩：真的不對勁

范瑋琪親弟顏值爆表「99％撞臉修杰楷」！　超狂學霸背景起底

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！　Sandy「垮臉笑不出來」…網傻眼：滿滿尷尬

BTS前私生飯的懺悔！　2未公開私照曝「恐怖事實」：他們無處可逃

阿滴「寵妹行為全記錄」！　滴妹單身都你害的啦～

快訊／孫其君道歉了！親揭「與郭雪芙關係」　向女友懺悔：是我不夠好

勝利夜店員工再爆「代客撿屍」　拖酒醉女進房全壘打⋯私密片群組瘋傳

還記得初代「黑Girl」有誰嗎？　九妞妞只有她不在演藝圈

這些韓國偶像「真的都整型過！」　動刀部位公開

《如懿傳》玩捉迷藏恥度爆表！霍建華好尷尬…驚吐「演不下去了」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小玉認了患憂鬱症　笑笑早察覺「3異狀」淚崩：真的不對勁

范瑋琪親弟顏值爆表「99％撞臉修杰楷」！　超狂學霸背景起底

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！　Sandy「垮臉笑不出來」…網傻眼：滿滿尷尬

BTS前私生飯的懺悔！　2未公開私照曝「恐怖事實」：他們無處可逃

阿滴「寵妹行為全記錄」！　滴妹單身都你害的啦～

快訊／孫其君道歉了！親揭「與郭雪芙關係」　向女友懺悔：是我不夠好

勝利夜店員工再爆「代客撿屍」　拖酒醉女進房全壘打⋯私密片群組瘋傳

還記得初代「黑Girl」有誰嗎？　九妞妞只有她不在演藝圈

這些韓國偶像「真的都整型過！」　動刀部位公開

《如懿傳》玩捉迷藏恥度爆表！霍建華好尷尬…驚吐「演不下去了」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

梁瀚名, 女兵日記, 林國樑, 女力報到, 女力

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 曾被孫安佐嗆！　崔佩儀獨子貝克宇「也開YouTube當網紅」
  2. 余祥銓摔傷膝蓋「十字韌帶斷裂」！　須開刀傷照曝光
  3. 「這首歌」曝心中多年陰影　林孟辰跟家人視訊哭了
  4. 吳綺莉失控曝「洋媳婦清涼照」控惡行！　不工作原因讓她傻眼
  5. 大安區熱炒店「驚見韓偶像女神」吃飯！　豪灌台啤…網興奮：歡迎來台灣
  6. 專訪／女友偷吃小王遊6天！《女兵》梁瀚名抓包「竟被深夜趕出門」
  7. 學霸YouTuber是他！「滿分300考283」　PR99強者曝必勝攻略
  8. 特／靠江蕙老本投資唱將！　陳子鴻堅守「喜歡音樂」
  9. 男友拒絕辣妹誘惑！她得意甜笑　下秒發現「正宮不是我」意外逆轉崩潰大哭
  10. 大元「素顏爛臉照」曝光！　光滑嫩肌→爬滿紅斑…她崩潰揭原因

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366