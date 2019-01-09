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李沛旭「人肉發電機」！90公斤大肌肌只花3天成功倒吊

記者林映妤／台北報導

Ella（陳嘉樺）、張軒睿主演賀歲片《大三元》卡司眾星雲集，個個身懷搞笑因子，不過導演陳怡妤和Ella、張軒睿都齊聲表示，在現場最爆笑又最搶眼的，當屬李沛旭飾演的酒店紅牌公關「天鳥哥」！

陳怡妤說，其實一開始劇情設定「天鳥哥」應該是個過氣男公關，但是在拍攝過程中卻發現李沛旭實在太過搶眼，魅力十足，又超有笑梗，讓劇組人員之間給了他「人肉發電機」的稱號。喜愛健身的李沛旭在拍攝期間也不忘持續健身、增重保持身形，可說是本片中最「重量級」角色。

▲▼《大三元》李沛旭。（圖／好孩子國際娛樂提供）

▲▼《大三元》李沛旭展現健美結實好身材。（圖／好孩子國際娛樂提供）

▲▼《大三元》李沛旭。（圖／好孩子國際娛樂提供）

李沛旭則透露，拍戲過程中印象最深刻的是一場瑜珈倒吊的戲。張軒睿第一次見到李沛旭，就發現他在房間裡練空中瑜珈，帶著面膜倒吊，模樣又壯又嚇人！雖然劇本裡他只有短短一句話，也只有幾秒鐘鏡頭，但李沛旭卻特別跟老師上課，花了3天就把應該需要3個月才能練成的高難度動作完成！

李沛旭說：「在拍攝這場戲前，只有3天時間能上課，再加上自己因為常健身，全身的肌肉非常結實。要在這樣的情況下呈現重視柔軟度的瑜珈，瑜珈老師直言要在這麼短的時間內練成，基本上是不可能的任務。但在老師的指導之下，我不但把需要3個月訓練的完整課程縮短在72小時內就完成，最後在成果驗收的時候，也成功在不需要輔助的情況下，在離地30公分的高度，只用一條絲綢吊床就撐起自己當時超過90公斤的身體長達3分鐘之久！」

正式拍攝時，李沛旭的瑜珈畫面幾乎一次就OK，讓現場工作人員看了紛紛鼓掌叫好，讚嘆他的敬業精神。

▲▼《大三元》李沛旭。（圖／好孩子國際娛樂提供）

▲▼李沛旭只花3天就成功倒吊3分鐘，相當敬業。（圖／好孩子國際娛樂提供）

▲▼《大三元》李沛旭。（圖／好孩子國際娛樂提供）

《大三元》另外網羅了黃仲崑、羅時豐、王彩樺、陶傳正、王琄、李沛旭、曾莞婷、方季惟、溫翠蘋、海裕芬、巴鈺、許富凱、嚴正嵐、吳承洋、言野、顏毓麟、阿翰、那那大師、皮皮等人，2月1日上映。

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大三元, ELLA, 陳嘉樺, 張軒睿, 李沛旭

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