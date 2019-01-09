英國奧斯卡入圍名單／艾瑪史東心機獲選！歐洲宮鬥片《真寵》席捲12項

▲《真寵》是BAFTA入圍大贏家。（圖／《真寵》劇照）

記者林映妤／綜合報導

有「英國奧斯卡」之稱，第72屆英國影藝學院電影獎（British Academy of Film and Television Arts，簡稱BAFTA）在台灣時間9日公布入圍名單，集結奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）、艾瑪史東（Emma Stone）、瑞秋懷茲（Rachel Weisz）的《真寵》囊括12項最為風光，影帝后入圍者部分也都毫無冷門。

《真寵》號稱「歐洲版《延禧攻略》」，女人心機加上宮鬥題材，演員互有火花，好評不斷，在最佳影片、導演、原創劇本以及女主角、兩位女配角都有所斬獲；影帝方面，《波希米亞狂想曲》雷米馬利克、《為副不仁》克里斯汀貝爾等人廝殺；影后則有《愛‧欺》葛倫克蘿絲、《一個巨星的誕生》女神卡卡等。

第72屆英國影藝學院電影獎將在2月11日舉行頒獎典禮。

▲▼《真寵》奧莉薇亞柯爾曼、艾瑪史東、瑞秋懷茲毫無懸念再度入圍。（圖／《真寵》劇照）

英國影藝學院電影獎主要入圍名單：

最佳影片

《真寵》（The Favourite）

《幸福綠皮書》（Green Book）

《羅馬》（Roma）

《一個巨星的誕生》（A Star Is Born）

《黑色黨徒》（BlacKkKlansman）

最佳英國電影

《波希米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody）

《真寵》（The Favourite）

《時尚鬼才：McQueen》（McQueen）

《喜劇天團：勞萊與哈台》（Stan & Ollie）

《失控救援》（You Were Never Really Here）

《野獸》（Beast）



最佳導演

帕維烏帕夫利科夫斯基（Paweł Pawlikowski）／《沒有煙硝的愛情》

艾方索柯朗（Alfonso Cuaron）／《羅馬》

史派克李（Spike Lee）／《黑色黨徒》

布萊德利庫柏（Bradley Cooper）／《一個巨星的誕生》

尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）／《真寵》



最佳男主角

布萊德利庫柏（Bradley Cooper）／《一個巨星的誕生》

雷米馬利克（Rami Malek）／《波希米亞狂想曲》

克里斯汀貝爾（Christian Bale）／《為副不仁》

維果莫天森（Viggo Mortensen）／《幸福綠皮書》

史提夫庫根（Stephen Coogan）／《喜劇天團：勞萊與哈台》



最佳女主角

葛倫克蘿絲（Glenn Close）／《愛‧欺》

女神卡卡（Lady Gaga）／《一個巨星的誕生》

瑪麗莎麥卡錫（Melissa McCarthy）／《你能原諒我嗎》（Can You Ever Forgive Me？）

奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）／《真寵》

薇拉戴維絲（Viola Davis）／《寡婦》



最佳男配角

馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）／《幸福綠皮書》

堤摩西柴勒梅德（Timothee Chalamet）／《美麗男孩》

理查E格蘭特（Richard E. Grant）／《你能原諒我嗎》

山姆洛克威爾（Sam Rockwell）／《為副不仁》

亞當崔佛（Adam Driver）／《黑色黨徒》



最佳女配角

艾美亞當斯（Amy Adams）／《為副不仁》

克萊兒芙伊（Claire Foy）／《登月先鋒》

瑪歌羅比（Margot Robbie）／《雙后傳》

艾瑪史東（Emma Stone）／《真寵》

瑞秋懷茲（Rachel Weisz）／《真寵》



最佳非英語電影

《小偷家族》╱日本

《羅馬》（Roma）／墨西哥

《我想有個家》（Capernaum）／黎巴嫩

《狗奴人生》（Dogman）／義大利

《沒有煙硝的愛情》（Cold War）／波蘭

最佳原創劇本

《真寵》／黛博拉戴維斯（Deborah Davis）、Tony McNamara

《幸福綠皮書》／布萊恩庫瑞（Brian Currie）、彼得法拉利（Peter Farrelly）、尼克瓦倫加（Nick Vallelonga）

《羅馬》／艾方索柯朗

《沒有煙硝的愛情》／Janusz Głowacki、帕維烏帕夫利科夫斯基

《為副不仁》／亞當麥凱

最佳改編劇本

《一個明星的誕生》／布萊德利庫柏（Bradley Cooper）、Will Fetters、艾瑞克羅斯（Eric Roth）

《黑色黨徒》／史派克李（Spike Lee）、David Rabinowitz、Charlie Wachtel、Kevin Willmott

《你能原諒我嗎》／妮可哈羅芬瑟（Nicole Holofcener）、傑夫惠第（Jeff Whitty）

《登月先鋒》／喬許辛格（Josh Singer）

《假若比爾街能說話》／貝瑞詹金斯（Barry Jenkins）