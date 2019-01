英國奧斯卡入圍名單／艾瑪史東心機獲選！歐洲宮鬥片《真寵》席捲12項

▲《真寵》是BAFTA入圍大贏家。(圖/《真寵》劇照)

有「英國奧斯卡」之稱,第72屆英國影藝學院電影獎(British Academy of Film and Television Arts,簡稱BAFTA)在台灣時間9日公布入圍名單,集結奧莉薇亞柯爾曼(Olivia Colman)、艾瑪史東(Emma Stone)、瑞秋懷茲(Rachel Weisz)的《真寵》囊括12項最為風光,影帝后入圍者部分也都毫無冷門。

《真寵》號稱「歐洲版《延禧攻略》」,女人心機加上宮鬥題材,演員互有火花,好評不斷,在最佳影片、導演、原創劇本以及女主角、兩位女配角都有所斬獲;影帝方面,《波希米亞狂想曲》雷米馬利克、《為副不仁》克里斯汀貝爾等人廝殺;影后則有《愛‧欺》葛倫克蘿絲、《一個巨星的誕生》女神卡卡等。

第72屆英國影藝學院電影獎將在2月11日舉行頒獎典禮。

英國影藝學院電影獎主要入圍名單:

最佳影片

《真寵》(The Favourite)

《幸福綠皮書》(Green Book)

《羅馬》(Roma)

《一個巨星的誕生》(A Star Is Born)

《黑色黨徒》(BlacKkKlansman)

最佳英國電影

《波希米亞狂想曲》(Bohemian Rhapsody)

《真寵》(The Favourite)

《時尚鬼才:McQueen》(McQueen)

《喜劇天團:勞萊與哈台》(Stan & Ollie)

《失控救援》(You Were Never Really Here)

《野獸》(Beast)



最佳導演

帕維烏帕夫利科夫斯基(Paweł Pawlikowski)/《沒有煙硝的愛情》

艾方索柯朗(Alfonso Cuaron)/《羅馬》

史派克李(Spike Lee)/《黑色黨徒》

布萊德利庫柏(Bradley Cooper)/《一個巨星的誕生》

尤格藍西莫(Yorgos Lanthimos)/《真寵》



最佳男主角

布萊德利庫柏(Bradley Cooper)/《一個巨星的誕生》

雷米馬利克(Rami Malek)/《波希米亞狂想曲》

克里斯汀貝爾(Christian Bale)/《為副不仁》

維果莫天森(Viggo Mortensen)/《幸福綠皮書》

史提夫庫根(Stephen Coogan)/《喜劇天團:勞萊與哈台》



最佳女主角

葛倫克蘿絲(Glenn Close)/《愛‧欺》

女神卡卡(Lady Gaga)/《一個巨星的誕生》

瑪麗莎麥卡錫(Melissa McCarthy)/《你能原諒我嗎》(Can You Ever Forgive Me?)

奧莉薇亞柯爾曼(Olivia Colman)/《真寵》

薇拉戴維絲(Viola Davis)/《寡婦》



最佳男配角

馬赫夏拉阿里(Mahershala Ali)/《幸福綠皮書》

堤摩西柴勒梅德(Timothee Chalamet)/《美麗男孩》

理查E格蘭特(Richard E. Grant)/《你能原諒我嗎》

山姆洛克威爾(Sam Rockwell)/《為副不仁》

亞當崔佛(Adam Driver)/《黑色黨徒》



最佳女配角

艾美亞當斯(Amy Adams)/《為副不仁》

克萊兒芙伊(Claire Foy)/《登月先鋒》

瑪歌羅比(Margot Robbie)/《雙后傳》

艾瑪史東(Emma Stone)/《真寵》

瑞秋懷茲(Rachel Weisz)/《真寵》



最佳非英語電影

《小偷家族》╱日本

《羅馬》(Roma)/墨西哥

《我想有個家》(Capernaum)/黎巴嫩

《狗奴人生》(Dogman)/義大利

《沒有煙硝的愛情》(Cold War)/波蘭

最佳原創劇本

《真寵》/黛博拉戴維斯(Deborah Davis)、Tony McNamara

《幸福綠皮書》/布萊恩庫瑞(Brian Currie)、彼得法拉利(Peter Farrelly)、尼克瓦倫加(Nick Vallelonga)

《羅馬》/艾方索柯朗

《沒有煙硝的愛情》/Janusz Głowacki、帕維烏帕夫利科夫斯基

《為副不仁》/亞當麥凱

最佳改編劇本

《一個明星的誕生》/布萊德利庫柏(Bradley Cooper)、Will Fetters、艾瑞克羅斯(Eric Roth)

《黑色黨徒》/史派克李(Spike Lee)、David Rabinowitz、Charlie Wachtel、Kevin Willmott

《你能原諒我嗎》/妮可哈羅芬瑟(Nicole Holofcener)、傑夫惠第(Jeff Whitty)

《登月先鋒》/喬許辛格(Josh Singer)

《假若比爾街能說話》/貝瑞詹金斯(Barry Jenkins)