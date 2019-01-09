任容萱曝光「Selina、阿中離婚後互動」：他們是我的榜樣

記者林映妤／台北報導

S.H.E.離開華研後各自成立公司，但華研擁有「S.H.E」名稱的商標權及歌曲版權，三姝目前藉由Selina前夫張承中出面斡旋，顯示Selina和阿中離婚後仍維持良好互動。Selina妹妹任容萱9日出席主演新片《玩命貼圖》記者會，坦言姊姊和前姊夫是朋友的狀態，「我覺得他們是我的榜樣。」

Ella先前受訪時曾說「S.H.E」未來合體的合約正在和華研討論協商，因3人覺得合約文字太難，委託阿中幫忙，任容萱今也透露姊姊之前談工作的事自己也在場，「我有一起參與到（Selina和阿中）的互動，他們就是朋友，因為心情上更知道對方的狀態，畢竟以前很親密，就還是很好的朋友。我覺得他們是我的榜樣。」

▲《玩命貼圖》任容萱、周孝安。（圖／記者黃克翔攝）

Selina先前聲音出狀況，任容萱表示：「她有在上唱歌課，狀態的確是有一點不一樣了。」至於姊姊的新公司營運她也會關心，「因為我現在比較常在北京，我蠻常跟她分享北京的公司怎麼操作，可以效仿，她會笑說『還是你來當我經紀人？』但我本來就自己有公司啦，我就說『我們兩個人都可以出去賺錢，我不要賺你的錢』！」

任容萱在《玩命貼圖》吃不少苦，不僅要深潛，還要赤腳踩在滾燙柏油路上，「雖然劇組有潑水在馬路上但我覺得沒用，拍完還拿冰塊敷腳底降溫。」眾人關心她戀情，任容萱笑說：「之前有，但現在就保持朋友關係，現在覺得先交朋友就好了，沒有把重心放在戀愛，但對我來說談戀愛是養分，是很美好、很渴望的事。」

《玩命貼圖》1月23日上映。

▲任容萱透露姊姊和前姊夫互動良好。（圖／記者黃克翔攝）