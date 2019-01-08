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陳意涵炫9個月孕肚「還是平的」！　賈靜雯雙手一抱傻眼：肚子到底藏哪

記者田暐瑋／綜合報導

陳意涵跟《16個夏天》的導演許富翔結婚後，目前雖挺著9個月身孕，仍不忘保持運動的好習慣，雙腿纖細如少女，預產期在2月1日，8日她和賈靜雯等好友出門運動，賈靜雯從身後環抱住她，雙手竟然能緊緊扣住，一轉側面更是讓人看傻，腹部平坦到像沒懷孕，連賈靜雯都傻眼：「你肚子到底藏哪裡！」

賈靜雯8日在IG上傳和陳意涵及另名女性友人運動的合照，除了她以外，另外兩人都是孕媽咪，3人一起撩起衣服露肚子，讓她不禁直呼：「我跟著兩位即將臨盆的辣媽來ntc，她們的狀態好到讓我佩服～」

▲陳意涵。（圖／翻攝自賈靜雯IG）

▲賈靜雯和陳意涵及另名女友人運動。（圖／翻攝自賈靜雯IG）

另一張更是驚人，只見賈靜雯從身後環抱住懷孕的陳意涵，雙手竟能緊緊交扣，而陳意涵的側面竟然完全看不出隆起，肚子平坦的像是沒懷孕一樣，四肢也瘦得像竹竿，讓賈靜雯超傻眼：「尤其陳意涵，妳…太不科學了，肚子到底藏哪裡！」

不少網友看到照片，完全不相信陳意涵是已經懷孕8個月的孕婦，「根本沒什麼肚子」、「這就是健身的效果嗎」、「這肚子真的看不出來要生了」、「說好的肚子勒」、「沒有看到肚子啊」。

▲陳意涵。（圖／翻攝自賈靜雯IG）

▲賈靜雯雙手能扣住陳意涵，完全看不到孕肚。（圖／翻攝自賈靜雯IG）

從宣布懷孕到現在，陳意涵瑜珈和跑步幾乎不間斷，有時間還會去游泳、爬山，熱愛運動的習慣，並沒有因為懷孕而改變。研究指出，適當的有氧運動對孕期其實好處多多，不僅能改善懷孕初期孕吐不適，更能促進血液循環、預防妊娠糖尿病，只要量力而為就不需要過度擔心。

孕期只胖3kg，難道飲食有嚴格控管？陳意涵說：「其實還沒懷孕前，把自己吃太胖，所以數字才會沒增加太多。」她不節食，反而是擇食來控制體重，像是她吃優質澱粉來幫助代謝脂肪，天然蔬果也多攝取，飲食秉持少量多餐，若餓了會蒸地瓜、馬鈴薯、山藥等食物來吃。

▲陳意涵挺8月肚爬山4小時超狂。（圖／翻攝自微博／陳意涵）

▲陳意涵。（圖／翻攝自陳意涵IG）

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